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Üsküdar doğalgaz patlamasının nedeni ne? Doğalgaz sıkışması neden olur, neden patlar?

08.02.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'daki doğalgaz patlamasının nedeni basına yansıyan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta yaşanan patlamada 4 kişinin yaralandığı bilgisi aktarıldı. Yapılan açıklamada patlamanın sebebinin doğalgaz sıkışması olduğu aktarıldı. Peki Üsküdar doğalgaz patlamasının nedeni ne? Doğalgaz sıkışması neden olur, neden patlar? Detaylar haberimizde...

Üsküdar doğalgaz patlamasının nedeni ne? Doğalgaz sıkışması neden olur, neden patlar?

Üsküdar'daki doğalgaz patlaması dolayısıyla vatandaşlar 'Doğal gaz sıkışması' ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta gece yarısı yaşanan patlamaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın sebebinin doğalgaz sıkışması olduğunu söyledi. Olayda 4 kişinin yaralandığı aktarılırken Üsküdar doğalgaz patlamasının nedeni ne? Doğalgaz sıkışması neden olur, neden patlar? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Biz de Üsküdar'daki patlama doğrultusunda doğalgaz sıkışmasının nedenlerine haberimizde yer verdik.

Doğalgaz sıkışması neden olur, neden patlar?

ÜSKÜDAR DOĞALGAZ PATLAMASININ NEDENİ NE?

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz sıkışması olduğu ve patlamanın bu nedenle gerçekleştiği tespit edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın sebebinin doğalgaz sıkışması olduğunu duyurdu.

Öte yandan uzmanlar doğalgaz patlamasına ilişkin görüşlerini aktardı. Kapalı hacimde yüzde 5-15 oranında havayla karışımı durumunda ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde doğal gazın patlayabileceği belirtilirken dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi.

Doğalgaz sıkışması neden olur, neden patlar?

DOĞALGAZ SIKIŞMASI NEDEN OLUR?

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr Mete Kalyoncu doğalgaz sıkışması ve patlamasının neden kaynaklandığına ilişkin bir süre önce açıklamada bulunmuştu.

Günlük hayatta alınacak birkaç önlemle istenmeyen kazaların önüne geçilebileceğini vurgulayan Kalyoncu konun önemini şöyle vurgulamıştı:

"Hidrokarbon esaslı bir yakıt olan Doğalgaz renksiz, kokusuz ve zehirsiz bir yakıttır. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan, kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Kapalı hacimde yüzde 5-15 oranında havayla karışımı durumunda ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde patlayabilir. Bu nedenle doğalgaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiç bir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır. Ayrıca doğalgaz herhangi bir ortamda çok miktarda bulunduğu zaman, ortamda Oksijen miktarını azaltır. Oksijensiz kalan vücutta önce halsizlik başlar. Bu arada vücutta salgılanan laktik Asit kaslarda kramplara neden olur. Vücut kasılır, kişi hareket edemez ve bağıramaz duruma gelir, aynı ortamda kalmaya devam ederse solunum yetersizliği ve solunum felci ortaya çıkar."

DOĞALGAZ NEDEN PATLAR?

Doğal gaz hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı, hidrojen, karbondioksit ve azot karışımı gazdır. Yanlış yapılan doğal gaz tesisatlarının bütçeye zarar verdiğine dikkat çeken Fortes Mühendislik A.Ş. Genel Koordinatörü Yusuf Saygın, “Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatın, patlama gibi üzücü sonuçlar doğurabilir. Bu da can ve mal kaybına neden olabilir” uyarısında bulundu.Saygın, sözlerine şöyle devam etti:

“Doğal gaz kullanım alanlarında çok fazla yanlışı yerinde görüyor ve gerekli teknik girişimlerde bulunuyoruz. Doğru seçilmeyen kombi ya da radyatör enerji kullanımını normal seviyelerden üst seviyelere çıkartarak maddi kayba yol açabiliyor. Yanlış hesaplanan tesisat boru çapı ya da doğru belirlenmeyen kapasite tercihleri, doğal gazda maddi kaybı derinleştirebiliyor."

Doğal gaz tesisatının kapsamlı bir mühendislik projesi olduğunu vurgulayan Saygın, “Doğal gazın kullanım alanlarına göre kombi kapasiteleri de değişkenlik gösterebiliyor. Kullanım alanının ihtiyacından fazla seçilen yüksek veya düşük kapasiteli kombi, enerji sarfiyatını artırarak bütçeye zarar veriyor. Kombi ve radyatör seçimlerinin yanı sıra doğru su dolaşımının sağlanması da hayati önem taşıyor. Doğal gaz tesisat süreci profesyonel ve teknik bir yaklaşım gerektirir. Doğal gazın kullanıldığı yaşam alanlarında ya da çalışma alanlarında, kullanım için öncelikli olan, mühendislik projesinin hazırlanmasıdır. Doğal gaz kullanım alanının son haline getirilmeden önce yerinde tespiti ve analizi, proje ve mühendislik hesaplamaları oldukça önemlidir. Deneyimli mühendisler eşliğinde hazırlanması gereken bu projeler, doğal gaz dağıtım şirketlerinin kurallarına ve tüm yönetmeliklere uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Aksi takdirde herhangi bir proje ve mühendislik dışı bir çalışma, maalesef maddi ve manevi kayıpların yaşanmasının yolunu açacaktır” diye konuştu.

Doğal gazın sağladığı rahatlık ve konforun, kalitesiz tesisat çalışmaları sonucunda elim olayların yaşanmasına sebep olduğunu söyleyen Saygın, “Bir petrol türevi olan doğal gazın büyük bölümü Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Havayla karışımı durumunda ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde patlayabilir. Bu nedenle doğal gaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiçbir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır. En küçük bir ihmal, doğalgaz zehirlenmelerine ya da yangınlara neden olabiliyor. Doğal gaz tesisat işleminin uzman ekiplerce yapılması, can ve mal kayıpları gibi istenmeyen üzücü durumlara karşı önlem olabilir” diyerek sözlerine son verdi.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Üsküdar
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