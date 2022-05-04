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  4. Üsküdar Sahili'nde korkunç ölüm! Fotoğraf çekmek istedi sonu oldu

Üsküdar Sahili'nde korkunç ölüm! Fotoğraf çekmek istedi sonu oldu

04.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen denizden çıkarılamayan Erdem Ç.'yi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

Üsküdar Sahili'nde korkunç ölüm! Fotoğraf çekmek istedi sonu oldu

Erdem Ç. ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Ç., denize düştü. Arkadaşları Erdem Ç.'yi kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi.

ÇIRPINDI AMA KURTULAMADI

Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Ç., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.

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Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi. Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

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(DHA)

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