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Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısındaki iki büfe için yıkım kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Üsküdar'da Kız Kulesi karşısında bulunan iki büfe için yıkım kararı alındı. Sabah saatlerinde zabıta ekipleri tahliyeye başlarken, çalışmaların ardından iki büfe de yıkılacak.

Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısındaki iki büfe için yıkım kararı!

Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi.

Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı.

Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Yıkım çalışmalarından yansıyan kareler şöyle;

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(DHA)

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