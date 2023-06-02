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Üsküdar sahilinde korku dolu anlar! Piknik örtüsüyle... Boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu böyle kurtarmaya çalıştılar

02.06.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da denizde panik anları! Yüzmek için denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuğun boğulduğunu fark eden vatandaşların uzun uğraşları sonrası çocuk Kıyı Emniyet ekiplerinin yardımı ile denizden çıkarıldı. Bazı vatandaşların da piknik örtüsü sarkıtarak çocuğa yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Feci olay dün 17.30 sıralarında Üsküdar, Beylerbeyi sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren bir çocuk kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpındığını gören vatandaşlar 112 sağlık ekibine ihbarda bulunurken bazı vatandaşlar ise denize atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. Denize giren bir vatandaş çocuğu karaya çıkartmakta zor anlar yaşarken diğer vatandaşlar ise piknik örtüsü sarkıtarak yardım etmeye çalıştı.

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"YAŞIYOR, YAŞIYOR" SÖZLERİ

Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çocuğu denizden çıkartarak bota aldılar. İlk müdahalenin yapıldığı çocuk hastaneye kaldırılırken vatandaşların, “yaşıyor, yaşıyor” demesi dikkat çekti. Denizde yaşanan can pazarı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Üsküdar boğulma

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