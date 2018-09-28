HABER

Üsküdar'da sezon Özdemir Erdoğan konseriyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:52 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: - "Son 15-20 yılda kültür ve sanat adına geleneklerimiz, örf ve ananelerimiz adına bir çırpınış, bir atağa kalkma var" - Sanatçı Özdemir Erdoğan: - "Bize büyüklerimiz Batı'yı işaret etmişler ama buradakiler bunu çok abartmış, kraldan fazla kralcılık yapmışlar"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi 2018-2018 kültür-sanat sezon açılışı, besteleriyle hafızalarda yer bulan Özdemir Erdoğan'a saygı gecesiyle gerçekleştirildi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta geçen yılın kültür-sanat faaliyetlerin anlatan filmin gösterilmesinin ardından konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu akşam bizim için özel bir akşam, 2018-2019 kültür ve sanat sezonunu siz kıymetli dostlarımızla ve çok özel bir konuğumuzla Özdemir Erdoğan ile açıyoruz." dedi.

Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren kültür sanata gereken ilgi ve önceliğin gösterilmediği ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Millet olarak bir neslimiz, önemli bir kuşak bu güzellikten, bu zenginlikten mahrum büyüdü. Sevincimiz mutluluğumuz odur ki özellikle son 15-20 yılda kültür ve sanat adına geleneklerimiz, örf ve ananelerimiz adına bir çırpınış, bir atağa kalkma var. Yeterli mi? Asla yeterli bulmuyoruz. Yapacak o kadar işimiz var ki. Bizim faaliyetlerimiz sadece şarkı, türkü, sergi, konferans değil, bizim programlarımızda Anadolu'nun her rengi, her tonu, her nefesi, tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz var ve olmak zorundadır çünkü biz Üsküdarız."

Üsküdar Belediyesi'nin 10 ayrı kültür merkezinde her ay 100'den fazla etkinlik düzenlediğini hatırlatan Türkmen, "Şiirden edebiyata, şarkıdan türküye, söyleşiden sempozyuma, konferanstan anma ve saygı gecelerine kadar kültürümüzün

Özdemir Erdoğan'a Üsküdar'a gelmeyi kabul ettiği için teşekkür eden Türkmen, "Türk müziğinin önemli ismi, son 50 yılda Türk müziğine büyük hizmet etmiş bir isim Özdemir Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

- "Üsküdar'da çok değerli insanlarımız var ama sahip çıkılmıyor"

Orkestrasıyla birlikte sahne alan Özdemir Erdoğan şarkılarını söylemeye başlamadan önce sanat hayatı boyunca yaşadıklarından hatıralar paylaştı.

Usta sanatçı, halkın arasına katıldığını, pazara gittiğini, sokakta kendisini tanıyanlar kadar tanımayanlarla da karşılaştığını ifade etti.

Sezen Aksu'nun 1984 senesinde kendisini telefonla arayarak Eurovizyon'da birlikte okumak istediği bir şarkı olduğunu söylediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dedim ki 'Sakın öyle bir şeye girme çünkü jürisinde, denetleme kurulunda biri var, beni nedense kafaya takmış'. Hatta o günlerde ben masonluktan istifa ettikten sonra orada başka biri daha vardı 'Ya kızıyorsun istifa ediyorsun biz seni ne büyük yerlere getirecektik' dedi bana. 'İşte ben sadece onun için istifa ettim zaten' dedim. Böyle şeyler oluyor, bir hakim zihniyet var. Bize büyüklerimiz Batı'yı işaret etmişler ama buradakiler bunu çok abartmış, kraldan fazla kralcılık yapmışlar. Spiker, konser öncesinde bir yabancı sanatçıyla röportaj yapıyor, sanki askerden oğlu gelmiş gibi öyle heyecanla sahip çıkıyorlar yabancılara. Bu nedir? Bu kadar değerli insanlar var. Üsküdar'da, başka yerlerde de çok değerli insanlarımız var ama sahip çıkılmıyor, görülmüyor çünkü, bakmıyor dinlemiyor."

Özdemir Erdoğan'ın "Aç Kapıyı Gir İçeri", "Sevdim Seni Bir Kere" gibi kendi bestelerinin yanı sıra söylediği Türk halk müziği eserleri de dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

"Dağlar Dağlar", "Ayırmasın Mevlam Bizi" ve "Gurbet"in de arasında bulunduğu çok sayıda şarkı icra eden Erdoğan'ın hayranları salona sığmayınca, başka bir salona ses ve görüntü aktarımı yapılarak konserin izlenmesi sağlandı.

PARTNERKimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle... Kimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle...
Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracakMeteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak
Fırtınaya karşı Denizli de teyakkuza geçtiFırtınaya karşı Denizli de teyakkuza geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hilmi türkmen kültür sanat sezonu Üsküdar

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

İlginizi Çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.