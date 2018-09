Üsküdar'da sezon Özdemir Erdoğan konseriyle başladı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi 2018-2018 kültür-sanat sezon açılışı, besteleriyle hafızalarda yer bulan Özdemir Erdoğan'a saygı gecesiyle gerçekleştirildi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta geçen yılın kültür-sanat faaliyetlerin anlatan filmin gösterilmesinin ardından konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu akşam bizim için özel bir akşam, 2018-2019 kültür ve sanat sezonunu siz kıymetli dostlarımızla ve çok özel bir konuğumuzla Özdemir Erdoğan ile açıyoruz." dedi.

Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren kültür sanata gereken ilgi ve önceliğin gösterilmediği ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Millet olarak bir neslimiz, önemli bir kuşak bu güzellikten, bu zenginlikten mahrum büyüdü. Sevincimiz mutluluğumuz odur ki özellikle son 15-20 yılda kültür ve sanat adına geleneklerimiz, örf ve ananelerimiz adına bir çırpınış, bir atağa kalkma var. Yeterli mi? Asla yeterli bulmuyoruz. Yapacak o kadar işimiz var ki. Bizim faaliyetlerimiz sadece şarkı, türkü, sergi, konferans değil, bizim programlarımızda Anadolu'nun her rengi, her tonu, her nefesi, tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz var ve olmak zorundadır çünkü biz Üsküdarız."