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USS Gerald R. Ford Doğu Akdeniz'de! Sıcak görüntüler, dünyaya böyle paylaşıldı

17.10.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasında çatışmalar devam ederken ABD, Doğu Akdeniz'e Tel Aviv yönetimine destek olmak amacıyla 2 uçak gemisi göndermişti. O gemilerden USS Gerald R. Ford, Doğu Akdeniz'e geldi. Uçak gemisinde yapılan tatbikat dünyaya servis edilirken “USS Gerald R. Ford'un görevi saldırganlığı caydırmak, dünya çapında güvenlik ve istikrarı desteklemektir” denildi.

USS Gerald R. Ford Doğu Akdeniz'de! Sıcak görüntüler, dünyaya böyle paylaşıldı

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında İsrail, Gazze'yi vurmaya başlamıştı. Bölgedeki kriz giderek kötüleşirken ABD, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderme kararı almıştı. O gemilerden USS Gerald R. Ford, Doğu Akdeniz'e geldi. Gemide yapılan tatbikatın fotoğraflar dünyaya servis edildi.

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"DÜNYA ÇAPINDA GÜVENLİK VE İSTİKRARI DESTEKLEMEKTEDİR"

USS Gerald R. Ford uçak gemisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “USS Gerald R. Ford'un görevi saldırganlığı caydırmak, dünya çapında güvenlik ve istikrarı desteklemektir” denildi. Paylaşılan fotoğraflarda, ABD denizcilerinin ve savaş uçaklarının tatbikat yaptığı anlar yer aldı.

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İKİNCİ UÇAK GEMİSİ DE BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford’a destek için USS Eisenhower uçak gemisini de bölgeye gönderme kararını açıklamıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, uçak gemisinin Hamas’a müdahale için değil, diğer devletlere caydırıcılık için bölgeye intikal ettiğini söylemişti. Sullivan, “Uçak gemisini Hamas için göndermedik. Uçak gemisini, bu savaşı genişletmek isteyebilecek diğer devletlere veya devlet dışı aktörlere açık bir caydırıcılık mesajı vermek için gönderdik” demişti.

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Kaynak: DHA

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