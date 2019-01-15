Üşümeye iyi gelen yiyecekler nelerdir? Üşümeye ne iyi gelir?

Dengesiz havalar vücudumuzun ısı dengesini de bozuyor. Bu durum bağışıklık sistemimizi zayıflatarak hastalıklara neden oluyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sebahattin Karahan, kendimizi soğuk havanın etkisinden nasıl koruyacağımızı anlattı, “Kış aylarında ısınmak için aşırı meyve tüketmek yerine acı biber yiyin, yemeğinize karabiber serpin, çayınıza ya da suyunuza karanfil koyun. Şeker de enerji verir ancak basit şekerler yerine, kompleks şekerli gıdalardan tatlı patates, havuç, kabak ve lahana tüketilmeli” dedi. Kışın havaların soğuması ile birlikte vücudumuzun ısısını koruyabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyacı var. Beyinden gelen ‘acıktım’ sinyalleri yemek yeme isteğimizi artırır. Güneş ışınlarının azalması D vitamini ile serotonin (mutluluk hormonu) düzeyinin azalmasına ve depresyona yol açar. Depresyon ise karbonhidrat yeme isteğini ve iştahı artırır. Kişi karbonhidratlı besinleri tüketmeyi artırdıkça kendini geçici olarak daha mutlu hissetmeye başlar. Peki, şekerli, unlu, yağlı gıdalar vücudumuza nasıl zarar verir, hastalıklara ve aşırı üşümeye karşı neler yapalım?

VM Medical Park Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sebahattin Karahan, kendimizi soğuk havanın etkisinden nasıl koruyacağımızı anlattı. DEĞİŞKEN HAVA BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR



Sağlıklı yaşam için vücut ısımız 36,5-37 derece olmalıdır. Vücudumuzun ısı dengesi merkezi, beynimizin hipotalamus bölgesidir. Aniden soğuyup, aniden ısınan hava, vücudumuzun ısı dengesini bozabilir. Havanın aniden soğuması, denge sisteminin vücut ısımızı artırmasına fırsat vermeden ısımızın düşmesine yol açabilir. Bu da bağışıklık sistemimizin zayıflamasına ve enfeksiyon hastalıklarına neden olabilir. Kışın soğukların etkisiyle hastalar en sık ateş, kırgınlık, burun akıntısı, yaygın vücut ağrıları, öksürük, balgam gibi şikayetlerle dahiliye polikliniğimize başvuruyor. Gribal enfeksiyonlar, akut bronşit, bronkopnömoni (bronş ve akciğer iltihabı) bu mevsimde en sık karşılaştığımız hastalıklardır. HAVUÇ VE KABAK VÜCUT ISISINI YÜKSELTİR



Herkesin bildiği gibi şekerli gıdalar vücut ısımızı yükseltir çünkü şeker iyi bir enerji kaynağıdır. Ancak şekerli gıdaların fazla tüketilmesi, kan şekerinde ani yükselmelere, çabuk acıkmalara, sürekli yeme isteğini artırarak aşırı kilolara da sebep olabilir. Bu nedenle basit şekerler yerine kompleks şekerli gıdalar (kabak, tatlı patates, havuç, lahana), tarçın, zencefil, zerdeçal, karabiber, acı biber, yeşil çay tüketerek hem vücut ısımızı kilo almadan yükseltebilir hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz.