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'Utanç' sergisi çocuk istismarına dikkat çekecek

YAŞAM HABERLERİ  | 12.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

1956 yılında kurulan ve İstanbul’un en köklü spor kulüpleri arasında popülerliğini hiçbir dönem yitirmeyen İstanbul Atlı Spor Kulübü, yeni sosyal sorumluluk projesi “UTANÇ” ile çocuğa şiddet ve çocuk tacizine dikkat çekecek özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

'Utanç' sergisi çocuk istismarına dikkat çekecek

Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan’ın kurgusunda, her biri birbirinden çarpıcı 14 fotoğrafın, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin yayımladığı “Son 10 Yılda Türkiye’de Çocuk İstismarı” raporlarından çarpıcı verilerle sergilenecek. 15 Şubat, Cumartesi günü saat 14:00’den itibaren yapılacak özel bir açılışla birlikte ziyaret açılacak olan sergi 15 Mart’a kadar İstanbul Atlı Spor Kulübü-Maslak’ta izlenebilir.

RAKAMLARLA ÇOCUĞA ŞİDDET VE ÇOCUK TACİZİ

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği raporlarına göre son 10 yılda Türkiye´de çocuk istismarı yüzde 700 arttı…

Son 16 yılda ise 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı… 

Cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı işlendi…

Sadece resmi kayıtlara geçen istismara uğrayan çocuk sayısı son 10 yılda 300 bini geçti… 

Çocukların cinsel istismarında Türkiye maalesef dünya listesinde 3. Sırada yer aldı...

2009-2015 yılları arasında, 1 gün bile yaşayamadan ölen her 10 bebekten birinin annesi çocuk yaştaydı…

Resmi kayıtlara göre aynı yıllarda doğum yaparken ölen ‘çocuk anne’ sayısı ise 17 oldu…

15 yaşından küçük 234, 15-17 yaş arasında ise 6 bin 396 kız çocuğu anne oldu.

Yapılan çalışmalar Türkiye’de gerçekleşen her 100 evliliğin 18’inin çocuk yaşta gerçekleştiğini gösteriyor.”

15-19 yaş arası intihar haritasının dehşet verici;

“2003-2017 yılları arasında Türkiye’de 15 yaşını doldurmadan intihar eden 1.324 çocuk var. Bunların 713’ü kız, 608’i ise erkek çocuğu olarak kayıtlara geçti.

15-19 yaş arası intihar haritası ise kelimenin tam anlamıyla dehşet verici.

5 bin 585 çocuk, ölümü bir seçenek olarak tercih etti.”

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Anahtar Kelimeler:
utanç sergi gülden çapkan

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