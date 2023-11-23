Utanmayın herkes yaşayabilir! İşte, erektil disfonksiyonu bitirecek yiyecekler...

İktidarsızlık, depresyon ve stres başta olmak üzere psikolojik açıdan çölkmüş olan kişilerde ve bazı hastalıklardan muzdarip olan vatandaşlarda görülebiliyor. Uzmanlar erektil disfonksiyonu önleyebilecek gıdaları açıkladı.

DİKKAT! BU RAHATSIZLIKLAR İKTİDARSIZLIĞA YOL AÇIYOR

Nörolojik hastalıkları

Hormonal bozukluklar (erkeklik hormonu düşüklüğü, hipofiz ve tiroid bezi hastalıkları)

Kalp-damar hastalıkları

Diyabet (şeker hastalığı-özellikle kontrolsüz diyabet)

Hipertansiyon

Obezite (fazla kilo alımı)

Kan yağları yüksekliği (kolesterol ve trigliserit yüksekliği)

Geçirilmiş prostat, mesane ve barsak kanseri cerrahileri

İktidarsızlığa yol açabilen diğer faktörler ise şu şekilde:

Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı,

Kullanılan bazı ilaçlar (prostat kanseri ilaçları, antidepresanlar, hipertansiyon ilaçlarından bazıları vs.)

İKTİDARSIZLIK SORUNUNU ÖNLEYEBİLECEK YİYECEKLER

AVOKADO

Avokado, erkeklerin libidosu için sihir yapar. Testosteron ve sperm kalitesini artıran E Vitamini ve Çinko içerir.

YULAF

Bu kahvaltı yemeği penis için mükemmeldir. Erkeklerin orgazma ulaşmasına yardımcı olur. Yabani yulaf bir afrodizyaktır çünkü penisteki kan damarının gevşemesine yardımcı olan amino asit L-Arginin'e sahiptir. Penisteki kan damarı gevşemesi, ereksiyonun sürdürülmesinde ve orgazma ulaşılmasında önemlidir.

KAHVE

Çalışmalar, kafeinin erektil disfonksiyonu önlediğini göstermiştir. Kafein, penil arterlere ve kaslara giden kan akışını arttırır.

KARPUZ

Buna popüler dilde “penis meyvesi” denir ve sertleşme bozukluğu olan bir adama yardımcı olan L-Arginin içerir.

ISPANAK

Ispanak folat içerir ve folat kan akışına yardımcı olur. Folik asit önemli bir takviyedir ve eksikliği erektil disfonksiyona neden olur.







