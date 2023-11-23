Utanmayın herkes yaşayabilir! İşte, erektil disfonksiyonu bitirecek yiyecekler...

İktidarsızlık, depresyon ve stres başta olmak üzere psikolojik açıdan çölkmüş olan kişilerde ve bazı hastalıklardan muzdarip olan vatandaşlarda görülebiliyor. Uzmanlar erektil disfonksiyonu önleyebilecek gıdaları açıkladı.
İktidarsızlığa yol açabilen diğer faktörler ise şu şekilde:
Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı,
Avokado, erkeklerin libidosu için sihir yapar. Testosteron ve sperm kalitesini artıran E Vitamini ve Çinko içerir.
YULAF
Bu kahvaltı yemeği penis için mükemmeldir. Erkeklerin orgazma ulaşmasına yardımcı olur. Yabani yulaf bir afrodizyaktır çünkü penisteki kan damarının gevşemesine yardımcı olan amino asit L-Arginin'e sahiptir. Penisteki kan damarı gevşemesi, ereksiyonun sürdürülmesinde ve orgazma ulaşılmasında önemlidir.
Çalışmalar, kafeinin erektil disfonksiyonu önlediğini göstermiştir. Kafein, penil arterlere ve kaslara giden kan akışını arttırır.
Buna popüler dilde “penis meyvesi” denir ve sertleşme bozukluğu olan bir adama yardımcı olan L-Arginin içerir.
ISPANAK
Ispanak folat içerir ve folat kan akışına yardımcı olur. Folik asit önemli bir takviyedir ve eksikliği erektil disfonksiyona neden olur.