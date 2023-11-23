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Utanmayın herkes yaşayabilir! İşte, erektil disfonksiyonu bitirecek yiyecekler...

23.11.2023 09:28 | Son Güncelleme:
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İktidarsızlık olarak da isimlendirilen erektil disfonksiyon birçok kişinin kötü hissetmesine neden oluyor. Bu durumdan muzdarip kişiler kendini 'yetersiz' görüyor. Uzmanlara göre erektil disfonksiyonu önleyebilecek birkaç mucizevi gıda bulunuyor. İşte iktidarsızlığı sorununa iyi gelebilecek yiyecekler...

Utanmayın herkes yaşayabilir! İşte, erektil disfonksiyonu bitirecek yiyecekler...

İktidarsızlık, depresyon ve stres başta olmak üzere psikolojik açıdan çölkmüş olan kişilerde ve bazı hastalıklardan muzdarip olan vatandaşlarda görülebiliyor. Uzmanlar erektil disfonksiyonu önleyebilecek gıdaları açıkladı.

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DİKKAT! BU RAHATSIZLIKLAR İKTİDARSIZLIĞA YOL AÇIYOR

  • Nörolojik hastalıkları
  • Hormonal bozukluklar (erkeklik hormonu düşüklüğü, hipofiz ve tiroid bezi hastalıkları)
  • Kalp-damar hastalıkları
  • Diyabet (şeker hastalığı-özellikle kontrolsüz diyabet)
  • Hipertansiyon
  • Obezite (fazla kilo alımı)
  • Kan yağları yüksekliği (kolesterol ve trigliserit yüksekliği)
  • Geçirilmiş prostat, mesane ve barsak kanseri cerrahileri

İktidarsızlığa yol açabilen diğer faktörler ise şu şekilde:

  • Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı,

  • Kullanılan bazı ilaçlar (prostat kanseri ilaçları, antidepresanlar, hipertansiyon ilaçlarından bazıları vs.)

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İKTİDARSIZLIK SORUNUNU ÖNLEYEBİLECEK YİYECEKLER

AVOKADO

Avokado, erkeklerin libidosu için sihir yapar. Testosteron ve sperm kalitesini artıran E Vitamini ve Çinko içerir.

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YULAF

Bu kahvaltı yemeği penis için mükemmeldir. Erkeklerin orgazma ulaşmasına yardımcı olur. Yabani yulaf bir afrodizyaktır çünkü penisteki kan damarının gevşemesine yardımcı olan amino asit L-Arginin'e sahiptir. Penisteki kan damarı gevşemesi, ereksiyonun sürdürülmesinde ve orgazma ulaşılmasında önemlidir.

Y2

KAHVE

Çalışmalar, kafeinin erektil disfonksiyonu önlediğini göstermiştir. Kafein, penil arterlere ve kaslara giden kan akışını arttırır.

Y3

KARPUZ

Buna popüler dilde “penis meyvesi” denir ve sertleşme bozukluğu olan bir adama yardımcı olan L-Arginin içerir.

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ISPANAK

Ispanak folat içerir ve folat kan akışına yardımcı olur. Folik asit önemli bir takviyedir ve eksikliği erektil disfonksiyona neden olur.

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Günün önemli manşetleri


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