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  4. "Utanmıyor musunuz?" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Merih Demiral yorumu: Kendi ülkelerine karşı aşağılık bir tavır içine giriyorlar!

"Utanmıyor musunuz?" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Merih Demiral yorumu: Kendi ülkelerine karşı aşağılık bir tavır içine giriyorlar!

05.07.2024 15:21
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Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Merih Demiral'ın Bozkurt selamı yaptığı gol sevinci çok konuşuldu. UEFA, bu gol sevinci hakkında soruşturma başlatmıştı, bugün karar açıklandı ve Merih Demiral'a 2 maç ceza verildi. Skandal karar sonrası tepkiler yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da cezayı yorumlarken 'Bu ne ilk ne de sonuncusu' dedi.

"Utanmıyor musunuz?" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Merih Demiral yorumu: Kendi ülkelerine karşı aşağılık bir tavır içine giriyorlar!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Merih Demiral'a herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederken 'Bugün Merih Demiral’a tereddütsüz, amasız, fakatsız sahip çıkmak yurtseverliğin/vatanseverliğin bir gereğidir.' dedi.

İŞTE MEHMET UÇUM'UN O SÖZLERİ! ÇOK SERT TEPKİ

Merih Demiral’a verilen haksızlığı çok açık olan 2 maç ceza Uefa’ya egemen zihniyetin Türkiye karşıtı kararlarının ne ilkidir, ne de sonuncusu olacak.

Uefa’nın bütün Avrupa’ya yayılmış futbolu zehirleyen ırkçı eylemler için nasıl etkisiz ve hatta toleranslı olduğu ibretliktir. Son olarak Bellingham’ın ahlaka aykırı hareketine 1 maç ceza verilip onun da ertelendiği ortadadır.

Böyle bir ortamda, mitolojik, tarihsel ve kültürel bir değeri olan efsanevi bir sembol sebebiyle Merih Demiral’a “genel nezaket kurallarına aykırılık gerekçesiyle” 2 maç ceza verilmesi tam bir alçaklıktır. Böyle bir gerekçe ve ceza; futbol hukukunun, futbolun etik değerlerinin ve genel olarak da ahlakın çok ağır ihlalidir.

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Görünen o ki Uefa’daki bazı güç odaklarının Türkiye düşmanı sistematik hareketleri devam edecek. Buna karşı Türkiye’nin mücadelesini kararlılıkla ve Uefa içindeki futbol hukukundan yana çevrelerle birlikte kesintisiz sürdürmesi önemli. Türkiye bu mücadeleden de başarıyla çıkacak bir güce sahiptir.

"İÇİMİZDEKİ SÖMÜRGE AYDINLARI"

Ama asıl dikkat çekici olan;

İçimizdeki “sömürge aydınlarının”,

Her türlü temsil alanında yer alan zihnini batıcılığa ve emperyalizmin ideolojik kodlarına teslim etmiş yavan ve sefil aktörlerin,

Batıcı asimilasyonun mankurtlaştırdığı sanatçıların, yazarların, medyacıların, siyasilerin kısaca tüm
batıcıların

Bir kez daha Merih Demiral üzerinden kendi ülkelerine karşı aşağılık bir tavır içerisine girmesidir.

MEHMET UÇUM: EN UFAK RAHATSIZLIK DUYMUYOR MUSUNUZ?

Onlara bir kez daha soralım:

En ufak bir vicdani rahatsızlık veya utanç duyuyor musunuz yahut şu olayda yaşananlara bakıp kendi tutumunuzla ilgili hiç tereddüt ediyor musunuz?

Yurtsever olmanın batı hayranlığıyla, batıcılıkla olamayacağını hiç fark etmiyor musunuz?
Yurtseverliğin en önemli esaslarından birinin de Türkiye’nin tarihine, kültürüne, yapıcı geleneğine, tüm değerlerine sahip çıkmak olduğunu görmüyor musunuz?

Bugün Merih Demiral’a tereddütsüz, amasız, fakatsız sahip çıkmak yurtseverliğin/vatanseverliğin bir gereğidir. Bunu anlamayanların, görmeyenlerin yahut kasten göz ardı edenlerin, her şey olabilirler ama yurtseverliğe uzak oldukları kesindir.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uçum Merih Demiral
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