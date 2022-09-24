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Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! İlk yapmanız gereken...

24.09.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir dermatolog, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Doktor, sabahları yüzünüzü yıkamadan önce mutlaka dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini söylüyor. İnsanları sabah ve akşam rutinlerinde yaptığı yanlışların cilt sağlığı üzerinde önemli ve zararlı etkileri olabileceği yönünde uyardı.

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! İlk yapmanız gereken...

Sabahları uyanır uyanmaz muhtemelen yüzünüzü yıkayarak doğru bir şey yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Milyonların yaptığı bu rutinin tamamen yanlış olduğunu dile getiren bir doktorun videosu sosyal medyada dikkat çekti. Dermatolog, yüzünüzü yıkamadan önce diş macunu kullanıyorsanız, sabah rutininiz için kesinlikle daha iyi bir yol olduğunu söyledi.

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Dr. Lindsey, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla sabahları ilk olarak dişlerinizi fırçalamanız gerektiğini sonrasında yüzünüzü yıkamanızı gerektiğini söylüyor. İlk yüzünüzü yıkayıp sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız cildinizi tahrip ediyorsunuz. Dr. Lindsey videosunu, "Yüzünüzü yıkadıktan sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız, cildinizi mahvediyorsunuz demektir" notuyla paylaştı.

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Doktor sözlerine şöyle devam etti: "Diş macunundan ağzınıza akan bakteriler çenenizden akarak sivilceye neden olabilir ve tüm gece deride kalan hidrojen peroksit, alkol, karbonat ve florürlü diş macununu bırakır." Daha sonra bunların ciltte korkunç tahrişe ve kuruluğa neden olabileceğini açıklıyor.

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İnsanlar, diş macununun cilt üzerindeki etkisini fark etmeden yorumlarda çok şaşırdıklarını dile getirdiler.


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Anahtar Kelimeler:
diş fırçalama yüz yıkama
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