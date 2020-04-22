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Uyarı üzerine uyarı: 100'den fazla Android uygulaması verilerinizi çalıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Android mağazası Google Play Store'da araştırmalar yapan CyberNews ekibi, endişe verici bir sonuca ulaştı. CyberNews'in araştırmasının sonucuna göre Google'ın temizliğine rağmen Google Play Store'da hala 100'den fazla niyeti iyi olmayan uygulama var. İşte telefondan silinmesi gereken uygulamaların listesi...

Uyarı üzerine uyarı: 100'den fazla Android uygulaması verilerinizi çalıyor!

Google Android mağazası Google Play Store'da artık kötü amaçlı uygulamaları daha iyi denetleyebiliyor. Bu durum, niyeti kötü uygulamaların Android kullanıcılarına ulaşmasının önünü kesiyor. Google geçtiğimiz günlerde yine kullanıcılarını koruma amacıyla bir uyarıda bulunmuştu ve telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaşmıştı. Google'ın ardından bu kez bir uyarı da siber güvenlik kuruluşu CyberNews'in kıdemli araştırmacılarından geldi. Çünkü onlar araştırmalarında endişe verici sonuçlara ulaştılar.

YÜZLERCE 'KÖTÜ NİYETLİ' UYGULAMA HALA GOOGLE PLAY STORE'DA

CyberNews Google Play Store üzerinde bir takım araştırmalar yaptı. Kuruluş yaptığı araştırmaların sonucunda niyetleri kötü olan uygulamaların hala Android uygulama mağazasında yer aldığını ve bu uygulamaların kolaylıkla kullanıcılar tarafından indirilebilir olduğunu gördü. CyberNews'in paylaştığı bilgilere göre Google Play Store'da yer alan kötü niyetli uygulamaların sayısı 100'ün üzerinde ve bu uygulamaların birçoğu milyonlarca kez indirilme sayısına sahip.

android

CYBERNEWS ANDROİD KULLANICILARINI UYARDI

Kuruluşun araştırmacıları Android kullanıcılarını uygulamalara karşı uyarıyor. Zira bu uygulamalar, verilen izinlerin de etkisiyle kişilerin verilerini ele geçiriyor ve bu verileri üçüncü kişilerle paylaşıyor. Ancak kuruluşun uyarmaktan başka önerdiği bir çözüm daha var. O da eğer bu uygulamalardan birine sahipseniz, onu hemen silmeniz yönünde. CyberNews'in silinmesi yönünde uyardığı uygulamalar ise şöyle:

İŞTE TELEFONDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

  • Glitch Effect Video, Photo Editor Grainy Effect
  • Mod for Minecraft, Mods For Minecraft Animals 2019
  • Voice Changer, Voice Recorder Editor With Effects
  • Sketch Photo Editor And Pencil Sketch Art
  • Horoscope 2019 With 12 Zodiac Sign Master
  • Alex Joe Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
  • Arrow Frankie Video Editor With Music App, Video Maker Of Photo
  • Call Recorder Automatic, Call Recording 2 Ways
  • Rusty Mari Screen Recorder With Facecam & Audio, Video Editor
  • Nucie Cam: Beauty Selfie Camera With Photo Editor
  • Screen Recorder With Facecam & Screenshot Capture
  • PDF Scanner Camera Scanner: JPG To PDF Converter
  • App Locker Fingerprint, PIN And Gallery Locker
  • Photo Collage Maker And Picture Grid Art Frame
  • Metronome And Tuner For Instrument
  • Relax Sound Sleep Music And Soothing Sounds
  • Cut And Paste Photo Editor With Background Eraser
  • Screen Recorder With Audio And Facecam, Screenshot
  • App Locker With Password Fingerprint, Lock Gallery
  • Video Maker With Music Photos, Video Effects App
  • Photo Collage Maker And Picture Grid, Photo Layout
  • Video Editor, Video Maker With Music Photos & Text
  • Makeup Camera and Beauty Makeover Photo Editor
  • Video Editor With Music And Effects & Video Maker
  • Cut And Paste Photo Editor To Change Background
  • Screen Recorder, Game Recorder With Facecam, Audio
  • JPG To PDF Converter With Camera Scanner To PDF
  • Bubble Level Ruler With Inclinometer Free
  • RAR File Extractor And ZIP Opener, ZIP RAR Creator
  • Automatic Call Recorder Incoming And Outgoing App
  • App Locker With Password, Photo Gallery Locker
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Google CyberNews Google Play Store android telefondan silinmesi gereken uygulamalar akıllı telefon Uygulama

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