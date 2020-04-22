Uyarı üzerine uyarı: 100'den fazla Android uygulaması verilerinizi çalıyor!

Google Android mağazası Google Play Store'da artık kötü amaçlı uygulamaları daha iyi denetleyebiliyor. Bu durum, niyeti kötü uygulamaların Android kullanıcılarına ulaşmasının önünü kesiyor. Google geçtiğimiz günlerde yine kullanıcılarını koruma amacıyla bir uyarıda bulunmuştu ve telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaşmıştı. Google'ın ardından bu kez bir uyarı da siber güvenlik kuruluşu CyberNews'in kıdemli araştırmacılarından geldi. Çünkü onlar araştırmalarında endişe verici sonuçlara ulaştılar.

YÜZLERCE 'KÖTÜ NİYETLİ' UYGULAMA HALA GOOGLE PLAY STORE'DA

CyberNews Google Play Store üzerinde bir takım araştırmalar yaptı. Kuruluş yaptığı araştırmaların sonucunda niyetleri kötü olan uygulamaların hala Android uygulama mağazasında yer aldığını ve bu uygulamaların kolaylıkla kullanıcılar tarafından indirilebilir olduğunu gördü. CyberNews'in paylaştığı bilgilere göre Google Play Store'da yer alan kötü niyetli uygulamaların sayısı 100'ün üzerinde ve bu uygulamaların birçoğu milyonlarca kez indirilme sayısına sahip.

CYBERNEWS ANDROİD KULLANICILARINI UYARDI

Kuruluşun araştırmacıları Android kullanıcılarını uygulamalara karşı uyarıyor. Zira bu uygulamalar, verilen izinlerin de etkisiyle kişilerin verilerini ele geçiriyor ve bu verileri üçüncü kişilerle paylaşıyor. Ancak kuruluşun uyarmaktan başka önerdiği bir çözüm daha var. O da eğer bu uygulamalardan birine sahipseniz, onu hemen silmeniz yönünde. CyberNews'in silinmesi yönünde uyardığı uygulamalar ise şöyle: