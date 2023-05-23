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Uyarıları dinlemeyen tatilciler ölümden döndü! Vatandaşlar fark etti, son anda kurtarıldılar

23.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Cankurtaranların uyarılarına rağmen dalgalı denize giren 2 tatilci, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından fark edilip son anda kurtarılan tatilciler, tedavi için hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Uyarıları dinlemeyen tatilciler ölümden döndü! Vatandaşlar fark etti, son anda kurtarıldılar

Korkutan olay, Alanya ilçesi İncekum Plajı’nda yaşandı. Rüzgarlı hava ve akıntılı denizden dolayı yapılan uyarılara aldırış etmeden denize giren bir grup tatilci dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

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Bazı tatilciler kendi imkanlarıyla kıyıya gelirken, iki tatilcinin açıkta boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden cankurtaran ve vatandaşlar denize yardıma koştu.

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Kıyıya getirilen ve baygın halde oldukları gözlenen 2 tatilci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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“UYARILARI DİNLEMİYORLAR”

Arena Beach Plajı cankurtaranı Umut Kılınç ve bir otel cankurtaranı Hakan Şimşek, “Vatandaşlar uyarıları dinlemiyorlar, kendi başlarına denize giriyorlar ve dalgalar kapılıyorlar. Böyle vakalar oluyor maalesef. Yine de zamanında kıyıya çıkarıp boğulmalarını önledik” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya boğulma

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