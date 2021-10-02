Uygun fiyata evinizi ultra lüks gösterecek ürün önerileri

Söz konusu ev dekorasyonu olduğunda; akla her zaman yüksek harcamalar yapılması gerektiği düşünceleri gelir. Özellikle iç mimar desteği almak istediğinizde giderler daha da artar. Ekonomik kaygılar nedeniyle kendinizi evinizin dekoratif ihtiyaçlarını sürekli ertelerken bulabilirsiniz. Oysa yaşam alanınıza asalet ve kalite katmak için bir saniye bile beklemenize gerek yok. Sizin için evinizi ultra lüks kategorisine taşıyacak en uygun fiyatlı ürünleri tek tek inceledik:

Kalite aydınlatmadan başlar

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Işıl ışıl lüks bir ev dekore etmenin ilk adımı, sadeliği şıklıkla harmanlayan bir avize seçimi yapmaktan geçiyor. Bu başlangıcın hem size hem de evinize çok iyi geleceğinden emin olabilirsiniz. Modern çizgiler taşıyan aydınlatmanız misafirlerinizi daha ilk adımda etkisi altına alır. Taşlı avizeler yerine, daha sade çizgileri olan metalik modeller seçmek; uzun dönemde alacağınız dekorasyon kararlarınıza da uyum sağlar.

Sizin için seçtiğimiz Apliqa imzalı beşli yuvarlak avize, siyah rengin asaletine sahip. Üstelik ürünün kablo boyu dilediğiniz şekilde ayarlanabilir. 40x80 cm ölçülerinde, her ortama uyum sağlayabilen bu göz alıcı avizeyi hemen satın almak için tıklayın.

Minimalist dokunuşların yarattığı sürpriz ihtişam

Kalabalık vitrinlere, dolu dolu raflara ödeme yapmanıza ve vakit ayırmanıza hiç gerek yok. Günümüzde inşa edilen yeni nesil evlerde böyle bir alan bulmak da zaten oldukça zor.

Minimalist bir tarz benimseyerek sizin için seçtiğimiz heykel vurgulu tek bir obje ile tüm odaya imzanızı atabilir, karakterinizi en ince detayına kadar yansıtabilirsiniz. Uygun fiyatıyla cebinize hitap eden, Fityle imzalı yaprak desenli modern obje evinize şıklık katar. İster salonda, ister mutfakta, ister banyoda kullanabileceğiniz ürün için tıklayın!

Fiyat performans ürününün böylesi: El dokuması jüt halı

Ultra lüks döşenen evleri yakından incelediğinizde evin bir bölümünde jüt halı ile de mutlaka karşılaşırsınız. Antre, mutfak, salon, oturma odası ya da yatak odası gibi tüm yaşam alanlarına anında daha lüks ve modern bir görünüm kazandırmak; el dokuması hasır jüt halı ile son derece mümkün. Özellikle yaz aylarında; bahçe ve balkonda da bu halı modeli iç açıcı bir görünüm sergiliyor.

Sizin için seçtiğimiz yuvarlak desenler Eko Halı imzalı hasır ürünü daha göz alıcı hale getirirken evinizi de olduğundan geniş göstermeye yardımcı oluyor. Fiyat performans bakımından en başarılı el dokuma hasır jüt halılardan birini hemen şimdi incelemek için tıklayın!

Asil duvarlar, unutulmaz hikayeler anlatır













Birbirinden lüks seçimlerle donattığınız evinizde; duvarlarınızın da mutlaka bir hikayesi olmalı. Kimi zaman içine anılar sığdırdığınız çerçeveler, kimi zaman kurutulmuş yapraklar, anneannenizden kalan tabaklar, kimi zaman da sevdiğiniz sanatçıların imzasını taşıyan tablolar bu hikayeyi sizin yerinize anlatabilir. Evin tüm duvarlarına çeşitli objeler asmak yerine, tek bir duvarınızı anı duvarı olarak düzenlemeyi de seçebilirsiniz.

Seçimimiz olan Esra Doğan Gift Collection imzalı çerçeve sayesinde paylaştığınız hikayenin etkisi de çok daha çarpıcı olacaktır. Koyu kahve tonlarındaki dış hatlar, beyaz fon üzerine mor tonlarındaki akik taşı ile birleşiyor. Aynı zamanda ışıklı olan çerçeveye buradan ulaşabilirsiniz.

Yeşillikler içinde daha da zenginsiniz

Yoğun hayat temposu nedeniyle canlı bitkilere vakit ayırmayı ihmal ediyor olabilirsiniz. Yeterli vakit ayırsanız bile, orkide ya da bonzai gibi özel bitkileri yetiştirmek pek kolay sayılmaz. Bitkilerin beslenmesine dair detaylar hem zamanınızı hem de paranızı alabilir. Bu durum yine de evinizi yeşil bir cennet bahçesine dönüştürmenize engel değil.

Winomo imzalı yapay çiçeklerle yakaladığınız gerçekçi görünüm sayesinde evinizde sıcak ve doğal bir ortam yakalayabilirsiniz. İkili olarak satılan yapay bitki ürünler, gerçek bir çiçekte aradığınız tüm zenginliği çalışma odanıza, mutfağınıza ya da salonunuza kolayca taşıyabilir. En uygun fiyata bonzai tarzında yapma çiçekler için hemen tıklayabilirsiniz.

Kırlentlerinize etnik desenler çok yakışacak

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Etnik desenlerin bir eve nasıl ayrı bir hava kattığı tartışılmaz. Devasa mobilyalarda bu iddialı desenleri tercih etmek hem pahalı hem de uzun vadeli bir karar olur. Öte yandan kırlent kılıflarınızı istediğiniz her an çok uygun fiyatlara yenileyebilirsiniz. Üstelik etnik desenlerdeki fil, nar ve başak gibi birçok figürün bolluk ve bereket anlamına geldiğini de hatırlatmakta fayda var!

Evinizi yenilemenin ve olduğundan daha lüks göstermenin bu ekonomik yolu için seçtiğimiz etnik süslemeli fil desenli yeni yastık kılıflarınız için tıklayın!

Şömine keyfine kim hayır diyebilir?

İki katlı bir villanız ya da kendinize ait bir çiftliğiniz yoksa uzun kış gecelerinde şömine keyfi yapmak sizin için hayal olarak kalabilir. Neyse ki şömine lüksünü apartman dairenize kadar taşımanın artık pratik ve ekonomik bir yolu var.

Sizin için seçtiğimiz portatif mini şömine is, duman ya da koku gibi problemlerle karşılaşmadan odun tedarik etmekle uğraşmadan sıcak atmosferin tadını çıkarmanıza yardımcı oluyor. Siyah renkli, cam malzemeden yapılan bu ürünü kullanmadığınız zamanlarda da şık bir dekor objesi olarak da düşünebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize özel bir akşam hediye etmek istediğinizde tüm övgüleri toplamaya talipseniz buradan alışverişe başlayabilirsiniz.

Duyuları harekete geçirmenin en şık yolu: Mum kokulu evler

Sadece gözlere değil kalplere de hitap eden bir dekorasyon stili arıyorsanız mutlaka mumların büyülü dünyasına adım atmalısınız. Banyoya ayrı, salona ve oturma odasına ayrı hava katan şık mumluklar hafif kokuları ile de duyularınızı ve duygularınızı ele geçirir. Hem aynı evi paylaştığınız sevdikleriniz hem de misafirleriniz mum ışığının yarattığı sıcak atmosfer ile mest olur.

Eviniz için seçtiğimiz büyük şeffaf cam içerisinde ekru tonlarında klasik mum, uygun fiyatı ile bütçenizi yormaz. Bu sayede birden fazla satın alabileceğiniz Missi imzalı bu ürünü bahçe ve balkon da dahil olmak üzere evin istediğiniz her köşesine yerleştirebilirsiniz. En lüks esanslardan birine uygun fiyatla sahip olmak için tıklayın!

Evin her köşesine yakışan fonksiyonel depolama alanı

Kitaplarınıza, havlularınıza ya da biblolarınıza yer arıyor ancak plastik raflarda da umduğunuzu bulamıyor musunuz? O halde metalin asaletini taşıyan altın kaplama raflar tam size göre.

Yatak odasında en şık mumlarınızı sıralamak, çalışma odanızda favori kitaplarınızı ön plana çıkarmak, çocuk odasında anı duvarı yaratmak ya da mutfakta baharatlıkları dizmek gibi çok farklı amaçlarla Bino imzalı bu şık raflardan edinebilirsiniz. Dekorasyon aşkınızı daha da pekiştirecek gold renk tonundaki asil ürünlerden biri için hemen tıklayın!

Özel sofralara özel tabaklar

Evinizde lüks esintiler görmek istiyorsanız sofranız da bunun bir parçası olmalı. En önemli sunum ürünü olan tabaklarınızı elden geçirerek küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabilirsiniz. Tabak denildiğinde ilk akla gelen sofra dekorasyonu olsa da birbirinden şık seramik tabakları dilerseniz duvarlarınızın dekorasyonuna taşıyabilirsiniz.

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