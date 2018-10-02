Uygun fiyatlı iPhone, artık satışa hazır

Bilindiği üzere Apple, 12 Eylül’de tanıttığı uygun fiyatlı iPhone modeli Xr’ı Ekim ayının son haftasında satışa sunacağını açıklamıştı. Apple’ın sitesine girildiğinde iPhone Xr için “FCC kuralları gereği onaylanmamıştır. Onay alınıncaya kadar iPhone Xr, satış veya kiraya sunulamaz, satılamaz veya kiralanamaz” ibaresi yer alıyordu. FCC onayıyla birlikte bu ifade de ortadan kalkmış oldu.

Aslında Apple FCC protokollerini pek fazla önemsemiyor. Yani Cupertino merkezli şirket bugüne kadar yaptığı hiçbir başvurudan ret cevabı almadı. Doğal olarak tanıtımlar, etkinlikler, fiyatlandırmalar kısacası yeni iPhone modellerine ilişkin ne varsa, FCC onayı öncesinde kullanıcılara duyuruluyor.

Normalde diğer üreticiler FCC onayını etkinlik öncesinde almış oluyorlar. Bu da telefon ile ilgili sızıntıların çoğalmasına neden oluyor. Apple olası sızıntıların önüne geçmek için FCC onaylarını telefonlar tanıtıldıktan sonra alıyor. Aynı iPhone Xr modelinde olduğu gibi.

Apple’ın 749 dolarlık etiket fiyatıyla satışa sunacağı model için beklentiler oldukça fazla. Zaten şu aralar iPhone Xs ve Xs Max satışlarının düşük seyretmesi de Xr’a bağlanmış durumda. Genel kanı, müşterilerin 1000 dolar gibi afaki bir rakam ödemek yerine 749 dolara LCD ekranlı Xr’ı almayı tercih edecekleri yönünde.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Henüz 12 Eylül’de tanıtılan hiç bir iPhone modelinin fiyatı ülkemizde açıklanmış değil.

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