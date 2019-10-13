"Uyku apnesi, gece ani ölümlere yol açabilen bir sendrom"

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, uyku apnesinin, "Herkes horluyor, ben de horluyorum." gibi ifadelerle ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gece sabaha karşı kalp krizleri, inmeler, tansiyonda gece ani yükselmeler, kalp ritm bozukluklarına neden olan uyku apnesi, gece ani ölümlere yol açabilen bir sendromdur." dedi.

Prof. Dr. İtil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obstrüktif uyku apne sendromunun (OUAS), toplumda bilindiğinden daha sık görülen bir hastalık olduğunu, hastalığa özellikle erkeklerde rastlandığını söyledi.

Üst hava yolu anatomisinde bozukluk olan obezlerde, ailesinde uyku apne hikayesi olan ve alkol kullanan piknik tipli erkeklerde görülen uyku apnesinin, menopozdan sonra kadınlarda da sıkça görüldüğünü anımsatan İtil, "Kadınlarda oluşan hormonal değişikliklere bağlı uyku apnesini sıklıkla görüyoruz." diye konuştu.

TUTD'un yaptığı araştırmalarda, Türkiye ve dünyada kadınlardaki uyku apnesinde ciddi bir artış olduğunun görüldüğünü ifade eden İtil, konuşmasını şöyle sürdürdü: