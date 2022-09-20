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Uyku düzeniniz bu şekildeyse dikkat! Ölümcül hastalıkta risk altındasınız

20.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku vücudun en temel ihtiyaçları arasında bulunuyor. Her gün düzenli olarak uyumak sağlık için büyük önem taşıyor. Ancak birçok insan uykusunu yeterli seviyede almıyor. Bu da ölümcül hastalıklara yakalanma riskini artırabiliyor. Uzmanlar geç uyuyan kişilerin büyük risk altında olduğunu belirtiyor.

Uyku düzeniniz bu şekildeyse dikkat! Ölümcül hastalıkta risk altındasınız

Herkesin uyku saati değişiklik gösteriyor. Bazı insanlar saatlerce uyuyarak uykusunu alamıyor bazıları ise 4-5 saatlik uykuda bile oldukça enerjik olabiliyor. Uzmanlar uykunun sağlık üzerinde büyük etkisi olduğunu bu nedenle her gün düzenli olarak uyumanız gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre geceleri daha az uyuyan kişilerin Tip2 diyabet geliştirme riski çok daha fazla.

ERKEN UYANANLAR DAHA AKTİF VE SAĞLIKLI

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Gece kuşlarının gündüzleri daha az aktif olduğu bulundu, bu da Tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Geç yattığı için sabahları geç uyananlar insüline daha az duyarlı hale geliyorlar. Bu arada, erken kalkanların enerji için karbonhidratlardan ziyade yağ yaktıkları böylece birçok hastalık riskinin azaldığı, gün içinde daha aktif ve aerobik olarak daha formda oldukları bulundu.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMALI

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New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'ndeki ABD'li bilim adamları, iki grubun günlük aktivite modellerini izledi. Ayrıca vücut kütlesini, bileşimini, insülin duyarlılığını ve yağ ve karbonhidrat metabolizmasını nefes örnekleri yoluyla değerlendirdiler. Profesör Steven Malin şunları söyledi: “Bu, vücudumuzun sirkadiyen ritimlerinin sağlığımızı nasıl etkilediğine dair anlayışımızı geliştiriyor. "Günün erken saatlerinde egzersiz yapmanın daha fazla sağlık yararına sahip olup olmadığını belirlemek için kronotip, egzersiz ve metabolik adaptasyon arasındaki bağlantıyı incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var."

TİP2 DİYABET BELİRTİLERİ

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  • Sık idrara çıkma,
  • Ağız kuruluğu,
  • Çok su içme,
  • Açlık hissi,
  • Cilt yaralarının geç iyileşmesi,
  • Kuru ve kaşıntılı bir cilt,
  • Sık sık infeksiyon gelişmesi,
  • Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma görülür. Ancak bu belirtiler zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkar.
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