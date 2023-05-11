Uykuda yaşanan bu duruma dikkat! Felç ve diyabet riskini artırıyor

Uzmanlar sağlıklı ve uzun yaşam için uykunun önemini her fırsatta belirtiyor. Gün boyunca yorulan vücudumuzun dinlenmesini sağlayan uykunun sağlıklı olması çok daha enerjik olmamıza neden oluyor. Obstrüktif uyku apnesi, kişinin uyurken solunumunun durup tekrar başlamasına yol açarak çeşitli riskli hastalıkların oluşmasına zemin oluşturuyor.

TEDAVİ OLAN KİŞİ SAYISI OLDUKÇA AZ

20.000 yetişkin üzerinde yapılan bir Fransız araştırması, beş kişiden birinin bu duruma sahip olma olasılığının yüksek olduğunu, ancak yalnızca yüzde 3,5'inin tedavi edildiğini buldu. Paris-Cité Üniversitesi'nden Dr. Pauline Balagny şunları söyledi: "OUA'nın büyük bir sağlık tehlikesi olduğunu biliyoruz, ancak hastalara bu durum teşhis edilirse, riskleri azaltmak için tedaviler ve tavsiyeler verilebilir.

"Çalışmamız, OSA'nın yaygın olduğunu gösteriyor, ancak etkilenenlerin çoğu, durumlarının farkında değil. Bulgularımız, OSA'nın daha yaygın hale geldiğini öne süren diğer ülkelerdeki araştırmalarla uyumludur." Katılımcılar, ağır horlama ve gündüz yorgunluğu gibi semptomları soran anketler kullanılarak değerlendirildi.

BU KİŞİLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Durumun erkekler, yaşlılar, sigara içenler, fiziksel olarak daha az aktif olanlar ve kalp hastalığı veya depresyonu olan kişilerde daha yaygın olduğu bulundu. Bununla birlikte, kadın hastaların teşhis edilmeme riski daha yüksekti.

BİRÇOK KİŞİ HASTA OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL

Tedaviler, kilo verme ve alkol alımını azaltma gibi yaşam tarzı değişikliklerini içeriyor. Bazı hastalar, geceleri takılan bir maskeye hava pompalayan CPAP makinesi adı verilen bir cihaza ihtiyaç duyuyor. Araştırmaya dahil olmayan Avrupa Solunum Derneği Asamblesi başkanı Profesör Winfried Randerath, OSA'lı birçok kişinin horlama ve uyku halinin yaygın semptomlar olduğunun farkında olmadığını söyledi.

FARKINDALIĞI ARTIRMAK GEREKİYOR

"OUA konusunda farkındalığı artırmamız gerekiyor çünkü insanlara teşhis konulduktan sonra felç, kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer ciddi durumlara yakalanma risklerini azaltmaya yardımcı olacak tedavi ve tavsiyeler verilebilir. OUA erkeklerde daha yaygın olmasına rağmen, bu çalışma kadınlarda da durumu tespit etmede daha iyi olmamız gerektiğini gösteriyor."

