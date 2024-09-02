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  4. Uyum haftasının ilk gününde acı olay! Öğretmen okul bahçesinde çarptığı 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Uyum haftasının ilk gününde acı olay! Öğretmen okul bahçesinde çarptığı 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

02.09.2024 12:26
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Yüz binlerce ailenin heyecanla beklediği hafta acı olayla başladı. 7 yaşındaki Miray'a okul bahçesinde bir araba çarptı. Aracın sürücüsüyle bir öğretmendi. 7 yaşındaki Miray okul hayatının ilk gününde hayatını kaybetti.

Uyum haftasının ilk gününde acı olay! Öğretmen okul bahçesinde çarptığı 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

OKULUNUN İLK GÜNÜYDÜ

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.

ACI HABER GELDİ

Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ACILI AİLEYE TAZİYE

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan sürücü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu okul öğrenci kaza
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