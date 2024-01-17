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  4. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına AYM üyesi Rıdvan Güleç seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına AYM üyesi Rıdvan Güleç seçildi

17.01.2024 01:15 | Son Güncelleme:
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinden Rıdvan Güleç’in seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına AYM üyesi Rıdvan Güleç seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına ve Başkanvekilliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca 16 Ocak'ta seçim yapıldı.

Yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu. (DHA)

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