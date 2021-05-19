HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşi, uyuşturucu için fuhuşa zorladı: Erkeklerle birlikte ol, krizlik paramızı bulalım

Eşi, uyuşturucu için fuhuşa zorladı: Erkeklerle birlikte ol, krizlik paramızı bulalım

19.05.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, 9 yıl önce evlendiği Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan, bir süre sonra da uyuşturucu madde parası için fuhşa ve hırsızlığa zorlanan, 2 çocuk annesi Ceyda K. (32), bağımlılıktan kurtulmak istediğini belirterek, yardım bekliyor. Çocuklarına kavuşmak isteyen Ceyda K, şu an cezaevinde bulunan eşinin uyuşturucu parası bulabilmek için, ''Erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım'' dediğini iddia ediyor.

Eşi, uyuşturucu için fuhuşa zorladı: Erkeklerle birlikte ol, krizlik paramızı bulalım

Ceyda K., evde yaşadığı sıkıntılardan kaçabilmek amacıyla 13 yaşındayken, T.A. ile evlendi. Bu evliliğinden kız çocuk sahibi olan Ceyda K., bir süre sonra şiddet gördüğü için boşandı. Ceyda K., 21 yaşında ise Ö.K. ile hayatını birleştirdi. Ceyda K., bağımlı eşi Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatıldı. Hamileliği boyunca da uyuşturucu kullanan Ceyda K., 7'nci ayında krize girerek, erken doğum yaptı. Prematüre dünyaya gelen bebek, Ceyda K.'nin hamilelik sürecinde kullandığı uyuşturucu nedeniyle 4 ay kuvözde tedavi gördü.

EŞ ZORUYLA HIRSIZLIK VE FUHUŞ

Ceyda K., evliliğinde uyuşturucu madde parası için ise eşi tarafından önce hırsızlığa ardından fuhşa zorlandı. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen ve gerekli tedavi için destek bekleyen Ceyda K., biri yurtta diğeri akrabasında olan, isimlerini koluna dövme yaptırdığı çocuklarına kavuşmak istiyor.

Screenshot_42

''ERKEKLERLE BİRLİKTE OL, KRİZLİK PARAMIZI BULALIM'' DEMİŞ

Eşinin, bebek arabasıyla girdiği marketlerde kendisini hırsızlık yapmaya zorladığını anlatan Ceyda K., “Babam alkol alıyor, diye evliliği kurtuluş sanıp, 13 yaşında evlendim. Evliliğimden kızım oldu ancak eşim sürekli darbettiği için ayrıldım. 3 yıl sonra başkasıyla evlendim. O da madde bağımlısıydı ve beni de bağımlı yaptı. Ondan da oğlum oldu. Bir süre sonra çalışmamaya başladı. Beraber hırsızlığa da gittik, birçok şey yaptık. Daha sonra beni yol kenarına çıkarıp, 'Burada erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım' dedi. Parayı götürdüğümde 'Bu kadar mı kazandın' diye kızıyordu" dedi.

Screenshot_44

''BANKLARDA, SOKAKLARDA YATMAYA BAŞLADIM''

Uyuşturucu krizindeyken, oğluna bakamadığını söyleyen Ceyda K., “Kriz anımızı geçirmek için mecburen para karşılığı erkeklerle beraber oluyordum. Eşim cezaevine girince iyice sokaklara düştüm. Banklarda, sokaklarda yatmaya başladım. Çocuğumu yurda vermek zorunda kaldım. Ailem bana sahip çıkmayınca onlardan da iyice koptum. Şu an içmek gerçekten istemiyorum. Kurtulmak istiyorum. Bir evim, düzenim olsun, çocuklarımı alabileyim istiyorum" diye konuştu.

''BUNU YAŞAMAK İSTEMİYORUM''

Bağımlılıktan kurtulmak istediğini dile getiren Ceyda K., “Hamileyken de uyuşturucu kullanıyordum. 7 aylık hamileyken, kriz geçirince çocuğum doğdu. Çocuğum yanımızda yürümeye çalışırken, biz diğer tarafta eşimle uyuşturucu kullanıyorduk. Çok zor günlerdi. Artık bunu yaşamak istemiyorum, bıktım. Artık son noktaya geldim. Kurtulmak istiyorum" dedi.

Screenshot_43

Screenshot_45

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Şaşırtan kareler! 5 tonluk su aygırını böyle besliyorlarŞaşırtan kareler! 5 tonluk su aygırını böyle besliyorlar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.