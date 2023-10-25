Uyuşturucu satışına müdahale edince öldürülmüştü! O anlar ortaya çıktı

Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi’nde dün saat 21.30 sıralarında Doğukan Kabak, arkadaşı ile birlikte Şahin Parkı’nda otururken bir aracın içerisindeki 5 kişinin motosikletli birine bir paket verip, karşılığında para aldıklarını fark etti. Kabak, motosiklet sürücüsü E.G.’nin yanına giderek, araçta ne yaptığını sordu. E.G.’nin uyuşturucu madde aldığını söylemesi üzerine Kabak, motosikletin fotoğraflarını çekerek, "Sizi polise ihbar edeceğim" dedi. Bunu fark eden araçtaki A.G.A., S.Ü., U.Ü., M.E. ve Y.A., parktan uzaklaştıktan sonra geri dönerek Doğukan Kabak’ı darbetti. U.Ü., kaçmak isteyen Kabak'a tabanca ile 2 el ateş etti. Yaralanan Doğukan Kabak, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaya karışan 7 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

'ÖYLE BİR ACI Kİ TARİFİ MÜMKÜN DEĞİL'

Doğukan Kabak için bugün Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mezarlığı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kabak’ın ailesi ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Doğukan Kabak, Ortaköy Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Doğukan Kabak’ın dayısı Bahattin Kış, "Bu acı öyle bir acı ki tarifi mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canımın içi bir hiç uğruna hayatını kaybetti. Uyuşturucu çetesini ihbar edip, kendisi müdahale ettiği için kör kurşuna gitti. Sözün bittiği yer. Biz dayı-yeğen gibi değildik. Benim elimde doğdu, benim elimde toprağa gitti" dedi.

Bu arada olaya karışan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Doğukan Kabak'ın öldürüldüğü olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yaşanan arbedenin ardından grubun arasından kurtulan Doğukan Kabak'ın koşarak kaçmaya çalıştığı görüldü. Arkasından koşan U.Ü.'nün ise elindeki tabancayı Doğukan Kabak'a doğrultup, ateşlediği görüldü.

Görüntüde yer almayan bölümde ise Doğukan Kabak'ın kaçarken yere düştüğü ve bu sırada arkasından gelen U.Ü.'nün tekrar ateş ettiği belirtildi.

(DHA)







