HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uyuşturucu satışına müdahale edince öldürülmüştü! O anlar ortaya çıktı

Uyuşturucu satışına müdahale edince öldürülmüştü! O anlar ortaya çıktı

25.10.2023 19:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğukan Kabak'ın öldürüldüğü olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Uyuşturucu satışına müdahale edince öldürülmüştü! O anlar ortaya çıktı

Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi’nde dün saat 21.30 sıralarında Doğukan Kabak, arkadaşı ile birlikte Şahin Parkı’nda otururken bir aracın içerisindeki 5 kişinin motosikletli birine bir paket verip, karşılığında para aldıklarını fark etti. Kabak, motosiklet sürücüsü E.G.’nin yanına giderek, araçta ne yaptığını sordu. E.G.’nin uyuşturucu madde aldığını söylemesi üzerine Kabak, motosikletin fotoğraflarını çekerek, "Sizi polise ihbar edeceğim" dedi. Bunu fark eden araçtaki A.G.A., S.Ü., U.Ü., M.E. ve Y.A., parktan uzaklaştıktan sonra geri dönerek Doğukan Kabak’ı darbetti. U.Ü., kaçmak isteyen Kabak'a tabanca ile 2 el ateş etti. Yaralanan Doğukan Kabak, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaya karışan 7 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

'ÖYLE BİR ACI Kİ TARİFİ MÜMKÜN DEĞİL'

Doğukan Kabak için bugün Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mezarlığı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kabak’ın ailesi ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Doğukan Kabak, Ortaköy Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

uyusturucu-satisina-mudahale-edince-oldurulen-dogukan-topraga-verildi_5949_dhaphoto5

Doğukan Kabak’ın dayısı Bahattin Kış, "Bu acı öyle bir acı ki tarifi mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canımın içi bir hiç uğruna hayatını kaybetti. Uyuşturucu çetesini ihbar edip, kendisi müdahale ettiği için kör kurşuna gitti. Sözün bittiği yer. Biz dayı-yeğen gibi değildik. Benim elimde doğdu, benim elimde toprağa gitti" dedi.

uyusturucu-satisina-mudahale-edince-oldurulen-dogukan-topraga-verildi_5949_dhaphoto1

Bu arada olaya karışan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

KAVGA ANI KAMERADA

Doğukan Kabak'ın öldürüldüğü olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yaşanan arbedenin ardından grubun arasından kurtulan Doğukan Kabak'ın koşarak kaçmaya çalıştığı görüldü. Arkasından koşan U.Ü.'nün ise elindeki tabancayı Doğukan Kabak'a doğrultup, ateşlediği görüldü.

uyusturucu-satisina-mudahale-edince-oldurulen-dogukan-topraga-verildi-2-_7974_dhaphoto1

Görüntüde yer almayan bölümde ise Doğukan Kabak'ın kaçarken yere düştüğü ve bu sırada arkasından gelen U.Ü.'nün tekrar ateş ettiği belirtildi.

uyusturucu-satisina-mudahale-edince-oldurulen-dogukan-topraga-verildi_5949_dhaphoto3

(DHA)


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Hakan Fidan'dan önemli açıklamalarSon dakika: Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı ile görüştü
'İsrail' projesine sert çıktı: "Türkiye topraklarını da hedef alıyor"'İsrail' projesine sert çıktı: "Türkiye topraklarını da hedef alıyor"
Anahtar Kelimeler:
Mamak uyuşturucu satış

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.