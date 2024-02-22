Uyuşturucuyu paket paket yol kenarlarına saklayıp satmak istedi! İşler istediği gibi gitmedi

Olay, saat 18.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun Kulu ilçesindeki Sanayi Sitesi yakınları meydana geldi. Polis, sırt çantalı bir kişinin yol kenarında etrafı gözetleyerek yürümesinden şüphelendi. Bir süre takibe alınan ve isminin M.Y.B. olduğu belirlenen kişi, ekipler tarafından durduruldu. M.Y.B.'nin yapılan üst aramasında 10, çantasında da 34 adet satışa hazır eroin paketi bulundu.

PAKET PAKET YOL KENARINA SAKLAMIŞ

Ayrıca, M.Y.B.'nin itirafı üzerine yol kenarında farklı noktalara sakladığı 8 paket daha olmak üzere toplam 800 gram eroin ele geçirildi. M.Y.B., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





