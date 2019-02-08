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"Uyuyan bir güzel var, öpücük bekliyor, öpeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer: - "Gerçekten bir cennette yaşıyoruz ve bu cennetin o kadar büyük potansiyelleri, o kadar büyük imkanları var ki. Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye'yi takacağız, yürüyeceğiz"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye'yi takacağız, yürüyeceğiz." dedi.

Soyer, Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, İzmir için "CHP'nin kalesi" dendiğini, kentin özgürlüğün, hürriyetin kalesi olduğunu, bunun için de insanların partisine oy verdiğini belirtti.

İzmir'in demokrat bir şehir, Urla, Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinin de bulunduğu yarımadanın "cennet" olduğunu ifade eden Soyer, bu cennetin kıymetini bilmek zorunda olduklarını kaydetti.

Soyer, şöyle konuştu:

"Önce birbirimize sahip çıkacağız. 'Gözünün üstünde kaşın var' demeyeceğiz. Önce birbirimizi seveceğiz. Birbirimizle iyi geçineceğiz. Birbirimize saygı göstereceğiz. Biz birbirimize sahip çıkarsak gücümüz büyür. Biz birbirimizi incitirsek, biz birbirimize laf çakarsak, birbirimizi üzersek gücümüz azalır. Eğer bu memlekette demokrasi büyüsün, güçlensin istiyorsak önce demokrasiyi kendi kentimizde kuracağız.

Gerçekten bir cennette yaşıyoruz ve bu cennetin o kadar büyük potansiyelleri, o kadar büyük imkanları var ki. Hep onu söylüyorum. Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye'yi takacağız, yürüyeceğiz. Bu hikaye yarımadadan başlayacak. Düşünsenize yarımadadan başlayacak İzmir'i alacak, Türkiye'yi sırtına takacak, götürecek bambaşka bir dünyaya. Biz buna layığız. Bu topraklar, bu cennet, üzerinde yaşayan insanlara bambaşka bir hayat sunabilir. Bambaşka bir yaşam kalitesi sunabilir. Biz bunu hak ediyoruz. O zaman bunu başaracağız."

Soyer, daha sonra CHP Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve partisinin Urla Belediye Başkan adayı Burak Oğuz ile seçim bürosunun açılışını yaptı.

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CHP seçim bürosu tunç soyer Urla

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