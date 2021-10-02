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Uyuyan kadına cinsel istismarda bulunmuştu! Deniz otobüsündeki iğrenç olayda yeni gelişme

02.10.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa seferini yapan deniz otobüsünde, yanına oturan G.Ş. (33) adlı kadına uyurken cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Yusuf Y. (50) hakkında, 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuyan kadına cinsel istismarda bulunmuştu! Deniz otobüsündeki iğrenç olayda yeni gelişme

Olay, geçen eylül ayında, İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde meydana geldi. Deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Y., yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuya, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulundu. Yusuf Y., G.Ş.'nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata inerek uzaklaşmak istedi. G.Ş. yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı. Bazı yolcular, alt kata inip şüpheliyi yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştı. Yusuf Y., ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan arama kararı bulunduğu saptanan şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her iki suçtan tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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"ÖNCE İSTEM DIŞI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Y.'nin, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm, daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim. Avukatımla, olayın takipçisi olacağım" dedi.

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KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DELİL KABUL EDİLDİ

Öte yandan olay sonrası deniz otobüsünde yaşanan hareketlilik, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Y'nin de hızlıca alt kata indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı. Bu görüntüler ise polis tarafından delil olarak savcılığa verildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, Yusuf Y. hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma sonunda, Yıldırım hakkında, Gemlik 1 Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Basit cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu bulunan Yıldırım'ın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bursa taciz
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