Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Çekmeköy Çamlık mahallesinde yaşayan Alparslan ailesi, telefonla uzaktan eğitim derslerine katılmaya çalışan 4. sınıf öğrencisi oğulları Efe Kerim Alparslan’a sürpriz yapmak için elektronik mağazasından bilgisayar siparişi verdi. Baba Alparslan’ın siparişi 3 gün sonra aileye ulaştı. Alparslan, paketi görünce heyecanlanan oğlu Efe Kerim’e sürpriz yaptıklarını söyleyerek paketi verip açmasını istedi.

BİLGİSAYAR BEKLEDİLER, 3 TANE KİTAP ÇIKTI

Bilgisayar kutusunu görünce heyecanlanan Efe Kerim Alparslan, bir an önce paketi açmaya çalıştı. Bu sırada baba çocuğunun heyecanını ve paketi açmaya çalışmasını telefonuna kaydetmeye başladı. Paketin açılmasıyla birlikte bilgisayar yerine 3 adet kitap çıkınca aile neye uğradığını şaşırdı.

"LAPTOP YERİNE SADECE KUTUSUNU GÖNDERMİŞLER"

Yaşanan olayı anlatan Baba İlyas Alparslan, "Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçini açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop, CD ve kağıtlar yırtılarak alınmış. Çocuklarımın ikisi de okula gidiyor ve EBA'dan ders görüyorlar. İki defa ürünü satan elektronik mağazasının müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo şirketi elektronik marketle iletişime geçilmesini istedi. Çocuklarım çok mağdur oldu" dedi.

"BABAM LAPTOP ALDI, KUTUYU ALINCA 3 TANE KİTAP ÇIKTI"

Babasının sürpriziyle bilgisayar beklerken kutudan kitap çıktığı anı anlatan Efe Kerim Alparslan, "Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydı. Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin." diye konuştu.

(İHA)

