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  4. Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu

Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu

13.10.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran Kanadalı oyuncu William Shatner, Blue Origin şirketinin aracıyla uzay yolculuğu gerçekleştirdi.

Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu

Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran Kanadalı oyuncu William Shatner, Blue Origin şirketinin aracıyla uzay yolculuğu gerçekleştirdi.

Shatner'ın diğer üç kişiyle birlikte gerçekleştirdiği yolculuğu yaklaşık 10 dakika sürdü.

Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin geliştirdiği roket ile uzaya fırlatılan 90 yaşındaki Shatner, böylece uzaya giden en yaşlı kişi oldu.

Teksas çölünden fırlatılan aracın kapsülü, yerel saatle 10:00'dan sonra güvenli bir şekilde yere indi.

Uzay aracındakiler, 100 km'nin hemen üzerinde maksimum irtifaya tırmanırken kısa bir süre 'ağırlıksız' kaldılar. Bu sırada, kapsülün pencerelerinden Dünya'nın kıvrımlarını görebildiler.

William Shatner

'Bu duygudan çıkmak istemiyorum.'

Kanadalı aktörü yeryüzüne dönüşte Jeff Bezos karşıladı. Shatner burada gözyaşları içinde konuştu ve tecrübesini "inanılmazdı" diye tanımladı.

"Dünyada herkesin bunu yapması gerekiyor" diyen Shatner, Bezos'a şunları söyledi:

"Bana yaşayabileceğim en derin tecrübeyi yaşattın. Az önce yaşananların duygu yoğunluğu içindeydim. Bu duygudan çıkmak istemiyorum. Bu duygumu koruyabilirim umarım. Bunu kaybetmek istemiyorum"

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