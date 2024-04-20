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  4. Uzaya giden ilk Suriyeli astronot Muhammed Faris Türkiye'de hayatını kaybetti

Uzaya giden ilk Suriyeli astronot Muhammed Faris Türkiye'de hayatını kaybetti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.04.2024 09:27
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1987 yılında uzaya giden Suriye'nin ilk astronotu Tümgeneral Muhammed Faris, Türkiye'de hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Faris'in, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uzaya giden ilk Suriyeli astronot Muhammed Faris Türkiye'de hayatını kaybetti

Suriye’nin uzaya giden ilk astronotu olan Tümgeneral Muhammed Faris, Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Faris, aynı zamanda uzaya giden 2’inci Arap kişi olarak da tarihe geçmişti.

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İÇ SAVAŞ SONRASI GAZİANTEP'E GELMİŞTİ

73 yaşındaki Tümgeneral Muhammed Faris, 1987 yılında uzaya gitmiş, sonrasında ise ülkesinde uzun yıllar üniversitede ders vermişti.

Faris, Suriye’deki iç savaş sonrasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek Gaziantep’te yaşamaya başlamıştı.

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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Faris'in cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.

Muhammed Faris’in kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Onedio)


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