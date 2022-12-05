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Uzayda 183 gün kaldılar! Çinli astronotlar Dünya'ya döndü

05.12.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiangong Uzay İstasyonu’nda 183 gün boyunca görev yapan, Çin'in Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot Dünya’ya geri döndü. Çinli astronotların uzay istasyonundan ayrıldıktan sonra Dünya'ya ulaşmaları yaklaşık 9 saat sürdü.

Uzayda 183 gün kaldılar! Çinli astronotlar Dünya'ya döndü

Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü.

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Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.

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İLK GÖREV DEĞİŞİMİ TAMAMLANDI

Çinli astronotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu.

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Öte yandan Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. (İHA)

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Çin uzay istasyonu

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