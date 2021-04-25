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  4. Uzaydaki askeri üs tehdidine karşı geliştirildi! Rusya paylaştı: İşte uzay topu

Uzaydaki askeri üs tehdidine karşı geliştirildi! Rusya paylaştı: İşte uzay topu

25.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için uzay topu tasarlayan Rusya, Shchit-2’nin' görüntülerini ilk kez yayınladı.

Uzaydaki askeri üs tehdidine karşı geliştirildi! Rusya paylaştı: İşte uzay topu

Rusya’nın Reutov kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri üslerini korumak için geliştirilen ‘uzay topu’ Shchit-2’nin fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Tasarlanan Shchit-2’nin ABD ve NATO’dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi.Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

Rus medyasında yer alan haberde Shchit-2’nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği’nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.

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rusya-uzaydaki-askeri-uslere-yonelik-tehditlere-karsi-gelistirdigi-uzay-topunun-goruntulerini-paylasti-_4487_dhaphoto3

DHA


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