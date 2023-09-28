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Uzaydan gelen kapsülde "siyah renkli" gizemli toz! Araştırmalar durduruldu

28.09.2023 12:32 | Son Güncelleme:
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu isimli asteroitten aldığı moloz örneklerinin bulunduğu kapsülde ne olduğu henüz tespit edilemeyen siyah renkli toz bulundu. Kapsülde siyah renkli toz bulunmasının ardından araştırmalar durduruldu.

Uzaydan gelen kapsülde "siyah renkli" gizemli toz! Araştırmalar durduruldu

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Dünya'ya dönen Osiris-Rex isimli uzay aracının getirdiği asteroit örnekleri bilim insanlarınca araştırılmaya başlandı.

Haberde, NASA'nın, Bennu'dan gelen örneklerin bulunduğu kapsülün iç kısmında siyah renkli tanımlanamayan toz tespit etmesinin ardından araştırmaları durdurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

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Tozun, asteroidinden gelen bir madde olup olmadığını belirlemek için analizden geçirileceği bilgisi verilirken, araştırmaların da analizin ardından devam etmesi bekleniyor.

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Örneklerin, bilim insanlarının Dünya'nın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Osiris-Rex, 24 Eylül'de, örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bırakmış ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü'ne iniş yapmıştı.

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Örnekler inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülmüştü.

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BENNU ASTEROİDİ

Dünya'dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen ve Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu’nun çok daha büyük bir asteroidin kırılmış parçası olduğuna inanılıyor.

Bennu'nun 2182 yılında Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor.

Bennu asteroidi çalışmasının liderliğini yapan Arizona Üniversitesinden Dante Lauretta, Osiris-Rex'in topladığı verilerin asteroidi saptırma çabasına yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.

NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 2016’da uzaya gönderilen ve 2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021’de 178 milyon mil (yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıkmıştı. (Kaynak: AA / Fotoğraflar: Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
NASA Bennu asteroidi uzay aracı

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