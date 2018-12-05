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Üzerinde ıslak kıyafetleri vardı! Edirne'de bir göçmen donarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 22:25 | Son Güncelleme

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan'ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek göçmenin daha cansız bedeni bulundu. İlk yapılan incelemede kimliği henüz belirlenemeyen göçmenin de donarak öldüğü belirlenirken, son 5 günde cansız bedeni bulunan 4'üncü göçmen oldu.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı bin nüfuslu köydeki Yunanistan sınırı cevizlik mevkiindeki çeltik tarlasında kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulan köylüler, Jandarma ekiplerine haber verdi. Yunanistan'ın geri gönderdiği göçmenlerden biri olduğu tahmin edilirken, donarak öldüğü tespit edildi.

Göçmenin üzerinde ıslak kıyafetleri olduğu ve en az 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kaçağın cesedi Meriç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adasarhanlı Köyü Muhtarı İbrahim Dalkıran, "Yunanistan'a sınır olan köyümüzde çok sayıda kaçak, karşıdan zorla bizim tarafa gönderiliyor. Genelde Afganistanlı kaçaklar geliyor. Bizim köyümüzde önceki gün 2 kaçağın cesedi bulunmuştu. Bugün de bir kaçağın cesedi bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ıslaktı. Köyümüze ıslak gelenler kaçaklar oluyor, dövülmüş olarak gelenler oluyor, evlerimizden kıyafet getirip giyindiriyoruz. Onların bu haline de çok üzülüyoruz" dedi.

5 GÜNDE 4'ÜNCÜ GÖÇMEN ÖLÜ BULUNDU

Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde son 5 günde 4'üncü göçmenin cesedi bulundu. Birer gün arayla bulunan 3 göçmenin de eksi 6 derecedeki soğuk hava nedeniyle donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen göçmenlerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından parmak izleri ve DNA örnekleri alınarak kimlik tespiti yapılacağı öğrenildi.

(DHA)

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Edirne göçmen yunanistan sınırı donarak öldü

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