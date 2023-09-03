Üzerine demir yığını düştü, 2 saat çaresizce bekledi! Maltepe'de alt geçit çalışmasında işçi yaralandı

Maltepe'denin göbeğindeki alt geçit çalışmasında çalışan Emrah Durgun bu sabah talihsiz kaza yaşadı. Üzerine düşen çok sayıda demirin altında kalan Durgun yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÜZERİNE BİR ANDA DEMİR YIĞINI DÜŞTÜ

Olay, saat 11.00 sıralarında Maltepe Merkez Cami yanında bulunan şantiye alanında meydana geldi. İBB tarafından Maltepe merkezde yapımı devam eden kent meydanı ve Bağdat Caddesi alt geçit inşaatı şantiyesinde 35 yaşındaki demir ustası Emrah Durgun’un üzerine çok sayıda demir düştü.

YANINA MERDİVENLE İNİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Merdiven yardımıyla işçinin bulunduğu yere inen itfaiye ve sağlık ekipleri Durgun’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

2 SAAT SONRA KURTARILDI

Yaralı işçi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı Durgun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

