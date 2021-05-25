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Üzerine geldiğini gördü ama kaçmayı başaramadı!

25.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de cadde üzerinde kesişen yolda yavaşlayamayan sürücü araca çarparak durdu. Bir kişinin yaralandığı kaza bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Hasan C. yönetimindeki 33 AGV 844 plakalı panelvan, ara yoldan çıkarak cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen iki araç, park halinde duran başka bir otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, araçların içinde bulunanlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazada yaralanan Hasan C. ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAÇMAK İSTEDİ AMA KAÇAMADI!

Öte yandan, kazı anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre cadde üzerinde seyir halinde olan siyah renkli hafif ticari araç sürücüsü, sol tarafından beyaz renkli bir panelvanın üzerine doğru hızla geldiğini fark ediyor. Bunun üzerine sağa doğru manevra yaparak kaçmak isteyen sürücü bu hamlesinde başarılı olamayınca, Hasan C. yönetimdeki panelvan hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen 2 araç, park halinde duran bir otomobile çarparak durabiliyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ise araçlarda bulunan insanlara yardım etmek için koşuyor.

İHA

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trafik kazası Mersin

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