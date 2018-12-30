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Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 18:16 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen ve karın altında kalan 13 yaşındaki çocuğu geri geri gelen kepçe ezerek ölümüne neden oldu.

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Olay, ilçe merkezinde Kanireş Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Abdülmelik Bingöl’ün üzerine tek katlı bir fırının çatısından kar yığını düştü. Bu sırada sokakta kar temizleme çalışması yapan kepçe, geri manevra yaparken Bingöl’ün kar altına kaldığını fark etmeyerek üzerinden geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin müdahalesiyle kar altından çıkarılan küçük çocuk, ağır yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yarım saatten fazla müdahale yapıldığı öğrenilen 13 yaşındaki Bingöl, kurtarılmadı.

Olayla ilgili polis ekipleri şerit çekerek inceleme yaparken, kepçe operatörü de gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Karlıova kar kar yağışı

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