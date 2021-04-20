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Üzerine televizyon ünitesi devrilen 1,5 yaşındaki bebeğin acı sonu! Anne ve baba sinir krizi geçirdi

20.04.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, evde oynarken üzerine televizyon devrilen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oğlunu cenaze aracının arkasına koyan baba Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirirken anne Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren aracın arkasından yürürken gözyaşı döktü. Acılı anne yakınlarının sayesinde güçlükle ayakta durabildi.

Üzerine televizyon ünitesi devrilen 1,5 yaşındaki bebeğin acı sonu! Anne ve baba sinir krizi geçirdi

Adana’da ailesiyle misafirliğe gittikleri evde oyun oynarken üzerine televizyon ünitesi düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Muhammed Muhammed, hayatını kaybetti. Otopsinin ardından bebeklerinin cenazesini alan Ömer ve Yasemin Muhammed çifti sinir krizleri geçirdi. Ömer Muhammed bu sırada yere yığıldı.

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Suriye uyruklu Ömer ve Yasemin Muhammed çiftinin oğulları Muhammed, başka bir odada oynarken üzerine televizyon ünitesi devrildi. Gürültüyü duyup odaya koşan çifti, çocuklarını televizyon ünitesinin altından çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı minik Muhammed, Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Ancak Muhammed Muhammed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Oğlunun cansız bedenini elleriyle otomobile koyan Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirdi. Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren otomobilin arkasından yürürken gözyaşı döktü. Acılı anne yakınlarının sayesinde güçlükle ayakta durabildi.

Muhammed bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.

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(DHA)

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