Üzerinizde servet taşıyormuşsunuz izlenimi yaratacak altın renkli aksesuarlar

Aksesuarlarda renk seçimi zaman zaman ten ya da saç rengine göre, zaman zaman da giyilen kıyafete göre yapılıyor. Işıltınıza ışıltı katan, özellikle güneş ışığıyla birleştiğinde ayrı bir havası olan altın renkli aksesuarlar vazgeçilmezler listesinde. Özellikle yaz aylarında güneşten yanmış teniniz üzerine daha çok yakışan başka bir parça bilmiyoruz ve altın renkli aksesuarlar dosyasını açıyoruz!

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Kelepçeler gösterişli olmalarının yanı sıra çok klas bir hava veren aksesuarlar. Bu sebeple ofis şıklığı için çok uygun bir parça olacaktır. Bu kelepçe de sade ve klasikleşmiş bir model. Çelikten üretilen ama altın rengiyle kaplanmış bu aksesuarı bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz. Çıkarmanıza gerek de kalmayacak çünkü günlük kullanıma çok uygun bir model. Bu kelepçenin yanında bir ya da birden fazla ince bileklik tercih edebilirsiniz. Böylece ortaya çok daha şık bir aksesuar takımı çıkarabilirsiniz.

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Eski bir sandıktan mı çıktın sen?

Altın rengin en çok yakıştığı aksesuar çeşitlerinden biri: Vintage görünümlü takılar. Bu kolye de kullanılan zincirinden eski bir madalyon izlenimi veren kolye ucuna kadar nostalji rüzgarları estiriyor. Mine üzerine yine altın renkle işlenmiş kuzey yıldızı size aile büyüğünüzden kalmış ya da Titanic'te bulunmuş hissi verebilir. Kolyeyi sipariş ederken zincir uzunluğunu isteğinize göre seçebiliyorsunuz. Altın suyuna batırılarak yapılan bu kolye hem günlük kullanımınız için hem de özel günleriniz için çok doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca harika bir hediye olacağını da belirtmeliyiz.

Dazzlecave Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Kolye'ye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İtalyan rüzgarları eserken

İddia ediyoruz, halka küpelerin modası hiçbir zaman geçmeyecek! Bu küpeler de klasik ve çok şık duran bir modele sahip. Unutmayın ki aksesuarların vintage duruşu onun görünen değerini katlar. Bu küpeler de zamansız ve çok stil sahibi görünüyor. Başlı başına stilinizin parlayan yıldızı olabilecek bu küpeler, aynı zamanda birçok kıyafetinizin tamamlayıcısı olabilir. Sizinle birlikte güneş gibi parlayacak bu küpeler size bir İtalyan havası verebilecek güçte. Özellikle yazlık, uçuş uçuş elbiselerinizle harika bir uyum yakalayacağından emin olabilirsiniz.

Eylül'ün Takısı Vintage Altın Renk Halka Küpe'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Son dönemin pop starları: Vücut zincirleri

Onlara sadece aksesuar demek haksızlık olur. Vücut zincirleri yeni dönemin en popüler parçalarından. Dekoltelerde ve bikini üzerinde çok şık durduğu şüphesiz. Bu yeni aksesuarın daha çok zaman bizimle olacağı kesin. Özellikle bu yaz plajlarda, bikiniler üzerinde çok gördüğümüz bu aksesuar şık durmasının yanı sıra çok çekici bir hava veriyor. Vücut zincirlerinin dansa da ayrı yakıştığını söylemeden geçmeyelim. Bu model de en sade ama en havalı duranlardan. Güne hazırlanırken vücut zinciri kullanmayı seçtiyseniz başka bir aksesuara ihtiyacınız kalmamış demektir.

ELEGENCE-Z Vücut Zinciri'ne ulaşmak için tıklayın.

Hem en gösterişli hem en uyumlu

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İtalyan zinciri denen yassı kolyeler çok gösterişli durmasının yanı sıra birçok başka kolyeyle birlikte de takılabilir bir aksesuar modeli. Bu kolye de günlük yaşamdan en şık davetlere kadar birçok yerde kullanılabilir. Hacmi ve tasarımıyla baş başına da çok gösterişli duracak bu kolye özellikle düşük kollu ya da Madonna yaka dediğimiz elbiselerle birlikte tamamlanınca çok şık ve zarif görünecektir. Bu tarz enli ve sık zincirlerle tasarlanmış kolyeler, çağımızın klasikleri arasına girmiş durumda.

The Y Jewelry Kadın Gold İtalyan Zincir Kolye'yi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kraliçe mi o?

Barok döneme gitmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Biz size tarifi verelim: Bir taç! Renkli taşlarla birleştirilen bu taç modelini düğününüzde, fotoğraf çekimlerinde ya da çeşitli davetlerde kullanabilirsiniz ve konukların arasında bir kraliçe gibi görünebilirsiniz. Altın renk zemin üzerine kristal görünümlü rengarenk taşlar ile oluşturulmuş bu tacı birçok abiye elbiseyle birlikte kullanabilirsiniz. Retro havada dizayn edilmiş bu taçtan gözlerimizi alamadığımızı itiraf etmeliyiz. Bu taç da zamansız parçalar listesinin yıldızlarından.

Kraliyet ailesinin sandıklarından çıkmış gibi görünen Minkissy Renkli Barok Alın Bandı'nı incelemek için tıklayın.

Doğallık kasada saklanabilirmiş

Doğal taş görünümündeki renkli camların altın rengi üzerinde büyüleyici göründüğü şüphesiz. Bu yüzük de cam ve altın uyumuyla oluşturulmuş takıların en güzel örneklerinden biri. Yüzüğün parmağınızdan taşıyor olması ihtişamınıza ihtişam katacak. Gösterişli görünümüne rağmen günlük kullanım için de çok uygun modellerden biri. El yapımı olan bu yüzük, renkli camıyla ışıklar altında da etrafa harika bir yansıma sunar. Okyanusun derinliklerinde bulunmuş gibi görünen bu yüzük diğer takılarınızla da çok uyumlu olur. Canlı rengine rağmen ekstra bir boya kullanılmaksızın yapılmış olduğunu da belirtmeliyiz.

Gamze Haberal Mavi Renkli Şeffaf Minimalist Cam Yüzük'e buradan ulaşabilirsiniz.

İşte benim asi serbest stilim!

Earcuff denilen kıkırdak küpelerinin ne kadar havalı durduğu tartışmaya kapalı bir konu. Üstelik bu küpeyi kullanmanız için kıkırdağınızda bir delik olmasına gerek yok. Altın üzerine siyah zirkon taşla oluşturulmuş bu küpe çok şık görünüyor. Kıkırdak küpeleri, sizi hem çok stil sahibi gösterirken hem de asi yanınızı ortaya çıkaracak. Siyah zirkon taşın da ayrı bir hava kazandırdığı bu küpe diğer küpeleriniz ve aksesuarlarınızla da çok uyumlu olacak. Bu aksesuarlar sadece günlük kullanımınız için değil davetlerin de şıklık yarışında aranan parçalarından biri hâline geldi.

Su Perisi Takı Bijuteri Siyah Taşlı Earcuff'a ulaşmak için tıklayın.

Yılın en şık ders çalışanı!

Aksesuar denilince aklımıza klasikleşmiş takıları getirmekten vazgeçtik. En dağınık hâlinizde ders çalışırken ya da ofiste dosyalar arasındayken ışıldamak ister misiniz? Cevabınız evetse en doğru aksesuara bakıyorsunuz. Gözlük askılarına bir çağ atlatan bu aksesuarla en yorgun anlarınızda, çalışırken bile iyi hissedeceksiniz. Bu gözlük zinciri ucundaki sembollerle hem çok şık hem de çok eğlenceli duruyor. Artık gözlükleriniz sıkıcı olmak zorunda değil; onlar da stilinizin bir parçası. Zaman içinde zincirin ucundaki sembolleri isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Ayrıca aynı aksesuarı güneş gözlükleriniz için de tercih edebilirsiniz.

YUIOLIL Gözlük Zinciri'ne buradan ulaşabilirsiniz.

O tek başına bir star!

Mücevherin kelime anlamı bu küpeler olsa gerek. Renkli camların altın renkli pirince yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bu küpeler, özellikle davetlerde star parçanız olacak. Saçınızı topuz ya da geriye taranmış ıslak bir modelde kullanıp bu küpeleri de taktıysanız bir Hollywood yıldızı gibi görünebilirsiniz. İki renkli bir camla tasarlanan küpelerde hoş bir renk geçişi yakalanmış. Böylece birçok elbisenizle uyumlu olacaktır. Ayrıca ofis şıklığınız için geniş yakalı beyaz gömlekleriniz üzerinde de çok şık duracağı şüphesiz.

Hem zarafeti hem gösterişi bir arada yakalayan Gamze Haberal Pastel Mor Yeşil Minimalist Cam Küpe'ye ulaşmak için tıklayın.

