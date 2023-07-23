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Üzerlerinde herhangi bir yazı ya da kitabe yok! Merak uyandırıyor, onları andırıyor: "En büyük özelliği..."

23.07.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuz Gölü’nün kıyısında bulunan ve eski dönemde “Totuş” olarak adlandırılan yerleşim yerinde bulunan köy mezarlarındaki şahideler, Ahlat'taki Selçuklu mezar taşlarını andırıyor. Üzerlerinde herhangi bir yazı veya kitabeye rastlanmayan mezar taşları dikkat çekerken, Şehircilik Uzmanı Abdülkerim Erdoğan ise "Mezar taşları Ahlat’taki mezar taşları ile benzerlik gösterir. Üzerlerinde herhangi bir yazı ya da kitabe yoktur" diyerek taşların en büyük özelliğini anlattı.

Üzerlerinde herhangi bir yazı ya da kitabe yok! Merak uyandırıyor, onları andırıyor: "En büyük özelliği..."

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü’nün kıyısında bulunan Çavuş köyündeki mezar taşları, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Ahlat Mezarlığı’ndaki şahideler ile benzerlik gösteriyor. Tuz Gölü’nün kıyısından çıkarılan kaygan taşlar ile mezarlıkta şahide taşı olarak kullanılan malzemeler, eski dönemde “Totuş” olarak kaynaklara geçen Çavuş köyünün ev ve ahırların yapımında da kullanılıyor. Üzerlerinde herhangi bir yazı veya kitabeye rastlanmayan mezar taşları, dikkatleri üzerine çekiyor.

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"ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR YAZI YA DA KİTABE YOKTUR, BU TAŞLARIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ..."

Çavuş köyündeki mezarlıkta bulunan mezarların, baş kısımlarının batı, ayak kısımlarının doğu yönünü gösterdiğini, dolayısıyla Müslüman mezarı olduğunu dile getiren Ankara tarihi ve kültürü üzerine çalışmalarda bulunan Şehircilik Uzmanı Abdülkerim Erdoğan, “Tuz Gölü yarımadası olarak tabir ettiğimiz bölgede ve Tuz Gölü’ne oldukça yakın bir konumda bulunan, eski adı ile ‘Totuş’ olan ve günümüzde Çavuş köyü olarak adlandırılan yerleşimdeki mezar taşları Ahlat’taki mezar taşları ile benzerlik gösterir. Üzerlerinde herhangi bir yazı ya da kitabe yoktur. Bu taşların en büyük özelliği, bölgede bulunan kaygan taş olarak tabir ettiğimiz ve blok şeklinde çıkarılan taşların kırılmadan çıkmış şekli ile getirilip mezarlarda şahide taşı olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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“ŞEREFLİKOÇHİSAR’IN FARKLI KÖYLERİNDE YOKTUR”

Mezarlarda kullanılan taşların farklı kalınlıklarda yontularak köydeki farklı yapılarda da kullanıldığını belirten Erdoğan, “Bu durum ayrı bir güzellik oluşturmakta. Ayrı ayrı renk olduğu için farklı damarlarda elde edilen taşların duvarlarda görülmesi ile farklı bir dekor ortaya koyuyor. Buradaki mimari Şereflikoçhisar’ın farklı köylerinde yoktur” dedi.

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(İHA)

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Tuz Gölü Ankara Ahlat Selçuklu

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