Uzman estetisyenin gizemli ölümü! Yakınlarının haber verince ortaya çıktı

Acı olayın adresi bu kez Isparta oldu. Uzman Estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Polis, Gülver'in evine girince cansız bedeniyle karşılaştı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan Gülver'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen evinde ölü bulundu.

YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ

Olay, saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Ayazmana Mahallesi 237. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine Gülver'in yaşadığı daireye giren ekipler, genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülver'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülver'in bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerine bilgi verilerek çalışma başlatıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

