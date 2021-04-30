Uzman isim uyardı! Çocuklarda duruş bozukluğu hastalıklarına dikkat

Bir çocuğa ayakta dururken yada yandan bakıldığında sırt kısmında hafif bir tümsekliğin bel kısmında ise hafif bir çukurun olduğu görülür. Sırt ve belde bulunan bu doğal kavislerin artması veya azalması durumlarına duruş bozukluğu olarak tanımlanıyor. Çocuklarda görülen duruş bozukluklarının çeşitli sebepleri bulunuyor.

Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanı Operatör Dr. Tayfun Açıkgöz çocuklarda ergenlik dönemine kadar baş gösteren duruş bozukluğu hastalıkları ile ilgili bilgi verdi.

"10-16 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Çocukluk ve ergenlik döneminde en sık karşılaşılan duruş bozukluklarının postüral kifoz, jüvenil kifoz ile skolyoz olduğunu belirten Açıkgöz, "Skolyoz; omurganın sağ veya sol tarafa doğru eğilmesidir. Skolyozun farklı tipleri bulunmaktadır. En sık olarak karşılaştığımız idiyopatik skolyoz 10-16 yaş aralığında çocuklarda daha sık görülmektedir. İdiyopatik skolyoz kız çocuklarında daha sık görülür. Skolyozda hastalığın erken teşhisi ve erken tedavisi önem taşımaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını belirli aralıklarla kontrol etmelerinde fayda vardır" dedi.