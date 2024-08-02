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Uzman isimden "Covid-19 geri döndü" uyarısı: Yaz dalgası etkisini gösteriyor! Bu belirtilere dikkat

02.08.2024 11:38
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Bir dönem tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, hastalığa karşı uyarılarda bulunurken, alınması gereken önlemleri de tek tek sıraladı.

Uzman isimden "Covid-19 geri döndü" uyarısı: Yaz dalgası etkisini gösteriyor! Bu belirtilere dikkat

Covid-19, üzerinden dört yıldan fazla zaman geçmesine ve aşılamalara rağmen yeni varyantlarıyla etkisini sürdürüyor. Küresel pandemiye neden olan virüs geçirdiği mutasyonlarla hala insanları olumsuz etkiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, tüm dünyada yaygın olan koronavirüs hastalığının belirtilerini taşıyan yeni varyant ile ilgili bilgi verirken, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

"VİRÜS HALA ORTALIKTA DOLAŞIYOR"

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Dr. Demir, “COVID-19 pandemisinin ilan edilmesinin üzerinden dört yıldan fazla bir süre geçti, ancak küresel pandemiye neden olan virüs hala ortalıkta dolaşıyor. KP.3 uzun bir serinin en sonuncusu oldu. Bu varyant belli bir mevsimsel bir seyir izlemiyor ve salgın dalgası yılın herhangi bir döneminde ortaya çıkabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde (CDC) salgınları inceleyen uzmanlar, her yıl Temmuz ayında Covid vakaları ve hastaneye yatışlarda ani bir artış gözlemlendiğini belirtiyor. Buna, yaz dönemi dalgası adını veriyorlar. Bu yaz, Covid dalgasının yayılımının artmasının insanların festival ve konserler gibi fiziksel yakınlık gerektiren ortamlarda bulunması ve klimaların aşırı kullanılması sonucu havanın kuruması ile açıklıyorlar” dedi.

"YENİ VARYANTIN BELİRTİLERİ ÖNCEKİLERE BENZİYOR"

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CDC’nin belirlediği KP.3 için muhtemel belirtiler listesi, önceki varyant JN.1 için olanlarla aynı olduğuna dikkat çeken Dr. Demir, belirtilerin kişiye göre farklılık gösterebildiğini de belirtti. Dr. Demir, “Virüs vücuda girdikten sonra belirtiler iki hafta içinde ortaya çıkabiliyor. Genel belirtiler, ateş/titreme, eklem ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, mide bulantısı/kusma, ishal olarak kendini gösterirken, kişiye göre farklılık gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞA YAKALANMAMAK İÇİN BAĞIŞIKLIĞINIZI KUVVETLENDİRİN"

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, maske takılmasının, hijyene önem verilmesinin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yönde beslenme veya takviye gıda almanın, kapalı alanların sık sık havalandırılmasının, mevcut aşıların koronavirüsün yeni varyatlarından korunmak için önem arz ettiğini dile getirdi. Dr. Demir, ”Hastalığı çabuk atlatabilmek için doğru ve dengeli beslenmeye, yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmek, doktor önerisi ile vitamin almak, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan kaygı ve stresten uzak durmak, yeterli ve düzenli uyku, dinlenme hastalığı daha çabuk atlatmanızı sağlayacaktır” diye konuştu. (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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pandemi covid
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