Uzman isimlerden grip salgını uyarısı: Okulların açılmasıyla hızla yayılacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamalar sonucunda grip vakaları dünya ve Türkiye'de neredeyse sıfırlanmıştı. Uzmanlar isimler önümüzdeki günlerde grip vakalarının artacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"HASTALIK DAHA AĞIR SEYREDECEK"

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre risk altındaki gruplarda grip enfeksiyonuna yatkınlığın artacağını ve hastalığın daha ağır seyredebileceğini belirten Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, "Zatürre, solunum yetmezliği, nörolojik ve kalple ilgili komplikasyonlar gelişerek, ölüme neden olabilmektedir” açıklamasını yaptı.

EN RİSKLİ GRUPLAR

Prof. Dr. Eyüpoğlu, 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri erişkinler ve gebelerin en riskli grup olduğunu belirtti.

"OKULLARIN AÇILMASIYLA GRİP HIZLA YAYILACAK"

Ani başlangıçlı ateş, öksürük veya boğaz ağrısının gribin en tipik bulguları olduğunu ve bu belirtilerin koronavirüse çok benzetildiğini ifade eden Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, "Okulların açılması ile önümüzdeki dönemde grip enfeksiyonunun toplumda yayılım hızında artış beklenmekte" diye konuştu.

