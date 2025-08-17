KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk

Uzmandan anne adaylarına uyarı: “Bebeğin damak tadı anne karnında şekilleniyor”

Antalya Kepez Devlet Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Şule Zuhal Durak, gebelik dönemindeki beslenmenin yalnızca annenin sağlığını değil, bebeğin damak tadını da etkilediğini belirtti. Dr. Durak, anne karnında başlayan bu sürecin, bebeğin ileriki yaşlardaki besin tercihlerine yön verdiğini vurgulayarak, “Hamileliği boyunca hiç fıstık yememiş bir annenin çocuğunda, fıstık alerjisi gelişme riski daha yüksek olabilir” dedi.

Uzmandan anne adaylarına uyarı: “Bebeğin damak tadı anne karnında şekilleniyor”

Pediatri Uzmanı Dr. Şule Zuhal Durak, gebelikte annenin yediği yiyeceklerin, bebeğin damak tadını etkilediğini söyledi.

Uzmandan anne adaylarına uyarı: “Bebeğin damak tadı anne karnında şekilleniyor” 1

"BEBEĞİN DAMAK TADI, ANNENİN YEDİĞİ YİYECEKLERLE ŞEKİLLENİR"

Anne beslenmesinin emzirmeden önce, gebelikte başlayan bir süreç olduğunu aktaran Dr. Durak, "Bebeğin damak tadı, gebelik döneminde annenin yediği yiyeceklerle şekillenir. Gebeliğinde hiç balık yememiş bir annenin çocuğunun balık sevmesini beklemek gerçekçi değil. Bu, anne karnında kodlanan bir durumdur ve bilimsel temelleri vardır. Bu nedenle gebelikten itibaren sağlıklı yağlar, Omega-3 yağ asitleri, demir, B12 ve D vitamini açısından zengin, balık, kaliteli protein, iyi yıkanmış sebze ve meyveler içeren, lifli Akdeniz tipi beslenme tercih edilmelidir" dedi.

Uzmandan anne adaylarına uyarı: “Bebeğin damak tadı anne karnında şekilleniyor” 2

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE ALERJİ RİSKİ

Anne beslenme alışkanlıklarının bebeğin gıda kabulünü doğrudan etkilediğini belirten Dr. Durak, "Bebek, önce annenin yüzüne ve davranışlarına bakarak öğrenir. Annesini iştahla balık yerken gören, anne karnında bu besini tatmış bir bebek, bu gıdayı daha kolay kabul eder. Araştırmalar, gebelikte veya emzirme döneminde hiç tüketilmeyen bazı gıdaların, ek gıda döneminde verildiğinde alerji riskini artırabileceğini göstermektedir. Hamileliği ve emzirme döneminde hiç fıstık yememiş bir anne, çocuğuna fıstık verdiğinde alerji olasılığı artabilir. Bu nedenle gebelikten itibaren çeşitli ve dengeli beslenme önemlidir. Bebeğin damak tadı, bulunduğu bölgenin beslenme kültürüne uygun, yeterli protein, sağlıklı yağ ve karbonhidrat içeren doğal gıdalarla şekillendirilmelidir" diye konuştu.

Uzmandan anne adaylarına uyarı: “Bebeğin damak tadı anne karnında şekilleniyor” 3

"BEBEĞİN GELİŞİMİNİ DOĞRUDAN ETKİLER"

Emzirme döneminde de aynı beslenme düzeninin sürdürülmesi gerektiğini belirten Dr. Şule Zuhal Durak, "Çünkü anneden süte geçen besin öğeleri, annenin bağırsaklarından emilerek bebeğe ulaşır. Bu nedenle proteinden, sağlıklı yağlardan ve özellikle tohumlardan zengin beslenme önemlidir. Anne sütüne geçen bu besinler, bebeğin gelişimini doğrudan etkiler" dedi.

Uzmandan anne adaylarına uyarı: “Bebeğin damak tadı anne karnında şekilleniyor” 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşköprü’de sarımsak güzeli seçildiTaşköprü’de sarımsak güzeli seçildi
Bugün burçları neler bekliyor?Bugün burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
hamilelik bebek gebelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.