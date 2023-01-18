Uzmandan satılık doçent makalesi! Sonunda bu da oldu! Pazarlığa 40 bin liradan başlıyorlar…

Son dönemde internette sıradışı ilanlara rastlamak mümkün hale geldi. O ilanların son örneği ise doçentlik için bir başkasının yerine makale yazmak ve yazdırmak olarak karşımıza çıktı.

Kolay yoldan doçentlik unvanına kavuşmak isteyenlerin yeni başvurduğu yöntem ‘pes’ dedirtti. Para karşılığında makale yazdırmak sahtekarlar sayesinde artık çok kolay bir hal aldı. Kariyeri için gerçekten yıllarca alın teri dökenler bu duruma isyan ederken internet sitelerindeki ilanlar ise giderek çoğalıyor.

Doçentlik makalesinin fiyat tarifesi ise bazı sitelerde 800 dolardan 6 bin dolara kadar çıkıyor.

Çok kolay bir şekilde ulaşabildiğiniz para karşılığında makale yazan bu insanlar pazarlığı 40 bin TL’den açıyorlar. 40 bin liranın ardının da ucu açık rakam isteklerinize göre daha da artabiliyor.

ATV Haber muhabiri söz konusu ilanlardan birini arayınca yaşanan diyalog ise şu şekilde gerçekleşti:

-Biz nöroloji bölümündeyiz bir makale yazdırma durumumuz vardı.

-Makale yazım hizmetlerimizi devam ediyor. Profesyonel anlamda bizden ne isteniyorsa ona uygun bir şekilde çerçevede elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

- Benim ne yapmam, ne göndermem gerekiyor peki?

Çalışmanızın konusunu, amacını, metodolojisini ve verilerini göndermeniz lazım.

Branşınız nedir sizin?

- Diş hekimliği.

Makale yazımı hususunda veya mentörlükle ilgili olarak diş hekimliği özelinde maalesef herhangi bir hizmetimiz bulunmuyor.

- Peki süreç nasıl işliyor?

Teslim tarihi yazılıyor. Ödemeyi biz peşin alıyoruz. Çalışma öncesi alıyoruz.

- Diş hekimliği açısından yönlendirebileceğiniz birisi var mı peki?

Maalesef, piyasa çok kirli o yüzden sizi yönlendiremiyorum.

- Fiyatlar ortalama olarak nasıl peki?

Ortalama bir fiyat yok minimum fiyat var o da 40 bin liradan başlıyor.

- Herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım?