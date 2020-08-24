HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzmanı açıkladı: Sigara içen kişilere koronavirüsün bulaşma riski 14 kat fazla

Uzmanı açıkladı: Sigara içen kişilere koronavirüsün bulaşma riski 14 kat fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 12:51 | Son Güncelleme

Doç. Dr. Vural Fidan, kalabalık ortamlarda maske kullanımına sigara içmek için ara verildiğinde koronavirüsün bulaş riskinin arttığını belirterek sigara içen kişilere virüsün bulaşma riskinin 14 kat fazla olduğunu söyledi.

Uzmanı açıkladı: Sigara içen kişilere koronavirüsün bulaşma riski 14 kat fazla

Koronavirüsten korunmak için maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Ancak kurallara uyan bilinçli vatandaşların yanı sıra özellikle sigara kullanan kişilerin maske kullanımına sigara içmek için ara vermeleri bulaş riskini artırıyor. Sigara içerken derin nefes alışverişleri yapan sigara kullanıcıları kalabalık ortamlarda adeta tehlike saçıyor. Kimi zaman öksürerek virüsü hiçe sayan sigara içicileri, maske kullanımına önem veren vatandaşların tepkisini çekiyor.Vatandaşlar; cadde, sokak ve kafe gibi kalabalık ortamlarda sigara içenlere karşı yetkililer tarafından önlem alınmasını istiyor.

AW097035_01

'MASKE KULLANIMINA SİGARA İÇİN ARA VERMEK VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi KBB Kliniğinde görevli Doç. Dr. Vural Fidan, maske kullanımına sigara arası vermenin riskli olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Vural, "Şu anda salgın sebebi olan Kovid-19 için en iyi bildiğimiz koruyucu tedbirler; maske kullanımı, 2 metre mesafeli durmak ve temizliktir. Aynı ortamı paylaşan iki kişi uygun şekilde maske takarsa ve mesafeyi korursa bulaşma riskini neredeyse sıfıra indirir. Ne yazık ki maske kullanımına sigara içmek için ara vermek, derin nefes alma ve ellerin ağza teması sağlıklı kişiye virüs bulaşma riskini arttırır. Virüsle enfekte hastanın ortama derin nefes vermesi, öksürük refleksi nedeniyle çevredekilere bulaştırma ihtimali de artar" diye konuştu.

'SİGARA İÇEN KİŞİLERE VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ 14 KAT FAZLADIR'

Sigara içen kişilere virüsün bulaşma riskinin 14 kat fazla olduğunun altını çizen Doç. Dr. Vural, "Sigara içen kişilere virüsün bulaşma riski içmeyenlere oranla yaklaşık 14 kat fazladır. Sigara bilindiği üzere en çok akciğerleri etkiler. Sigara kullananların akciğerlerinde hasar gelişir ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Kovid-19’un sigara içenlerde daha ağır seyretmesinin temel nedeni budur. Bu sebeple sigara içmemek esastır. Sigara kullanan kişilerin bu alışkanlıklarını bırakması için sağlık bakanlığı ülke çapında çalışmaktadır. Sigara kullananlara en önemli tavsiyemiz bu alışkanlıklarını bırakmalarıdır" şeklinde konuştu.

Maske kullanmaya özen gösterdiğini söyleyen bir vatandaş, "Kalabalık yerlerde sanki virüs yokmuş ve o kadar insan hayatını kaybetmemiş gibi sigara içiliyor. Maske ve sosyal mesafe kuralları denetleniyor ama sigara içme konusu da önemli bir konu. Bu konuda denetimler yapılmalı ya da içen kişiler cezalandırılmalı. Sonuçta virüsün bulaşma riski bu şekilde artıyor. Ben bu sıcak havada nefes alamama rağmen maske kullanırken sigara içen kişinin bir anlık keyfi yüzünden hasta olabilirim. Herkesin bilinçlenmesi gerektiğini ve önlem alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
Korkulan oldu! Düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktıKorkulan oldu! Düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı
KPSS sınavı ertelenecek mi?KPSS sınavı ertelenecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Sahilde yürüyüş yapan kadını 3 metrelik çukura sürükleyip cinsel saldırıda bulundu! Yakalandı
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! Yakalandı
Süleyman Soylu Giresun'daki sel felaketine ilişkin son bilgileri paylaştı
Soylu, Giresun'daki son durumu açıkladı
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den son dakika açıklaması
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Bursa’da düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı
Korkulan oldu! Düğünlere katılan 42 kişide koronavirüs çıktı
İntihara kalkışan kadının hayatından dram çıktı: 9 yaşında tecavüze uğramaya başladım
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile Giresun’da tehlike uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan Giresun'da SMS ile uyarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.