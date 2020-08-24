Uzmanı açıkladı: Sigara içen kişilere koronavirüsün bulaşma riski 14 kat fazla

Koronavirüsten korunmak için maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Ancak kurallara uyan bilinçli vatandaşların yanı sıra özellikle sigara kullanan kişilerin maske kullanımına sigara içmek için ara vermeleri bulaş riskini artırıyor. Sigara içerken derin nefes alışverişleri yapan sigara kullanıcıları kalabalık ortamlarda adeta tehlike saçıyor. Kimi zaman öksürerek virüsü hiçe sayan sigara içicileri, maske kullanımına önem veren vatandaşların tepkisini çekiyor.Vatandaşlar; cadde, sokak ve kafe gibi kalabalık ortamlarda sigara içenlere karşı yetkililer tarafından önlem alınmasını istiyor.

'MASKE KULLANIMINA SİGARA İÇİN ARA VERMEK VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi KBB Kliniğinde görevli Doç. Dr. Vural Fidan, maske kullanımına sigara arası vermenin riskli olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Vural, "Şu anda salgın sebebi olan Kovid-19 için en iyi bildiğimiz koruyucu tedbirler; maske kullanımı, 2 metre mesafeli durmak ve temizliktir. Aynı ortamı paylaşan iki kişi uygun şekilde maske takarsa ve mesafeyi korursa bulaşma riskini neredeyse sıfıra indirir. Ne yazık ki maske kullanımına sigara içmek için ara vermek, derin nefes alma ve ellerin ağza teması sağlıklı kişiye virüs bulaşma riskini arttırır. Virüsle enfekte hastanın ortama derin nefes vermesi, öksürük refleksi nedeniyle çevredekilere bulaştırma ihtimali de artar" diye konuştu.