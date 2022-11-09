Uzmanı açıkladı: Tembellik yapmayın! Haftada kaç kere seks yapmak gerekiyor?

Cinsel ilişki partnerinizle olan iletişiminizin değişmesine neden olabiliyor. Cinsel sorunlar ilişki sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzun ilişkilerde seks yapmak giderek azalıyor. İlişki uzmanı Jake Maddock, bilim tarafından desteklendiğini söyleyerek çiftlerin haftada kaç defa seks yapmasını gerektiğini belirtti.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIĞI ETKİLİYOR

Jake Maddock , eşinizle haftada iki ila üç kez yakınlaşmanız gerektiğini çünkü bunun 'zihinsel ve fiziksel sağlık yararları' ve 'hormonal düzenleme' sağladığını söylüyor. 'Bunun arkasında bir sürü bilim var. Kadınların haftada üç kez orgazm olmasının çok iyi olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Jake bir TikTok videosunda bunun zihinsel, fiziksel sağlıkları, vücutları için iyi olduğunu söyledi .

HORMONLARIN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAR

'Erkeklerin hormonal düzenlenmesine, ruh sağlığına, fiziksel sağlığına iyi gelir. Haftada iki ila üç kez seks yapmak ilişkinizde gerçekten iyi bir bağ kurmanıza yardımcı olacak.' Zamanla, çiftlerin birbirleriyle rahat oldukça, sık seks yapmayarak 'tembel' alışkanlıklar edinmeye başladıklarını söyledi.

ZAMANLA AYRILMAYA NEDEN OLABİLİYOR

"Uzun süreli ilişkilerde insanlar tembelleşiyor gibi görünüyorlar ve "haftada bir kez iyidir", "ayda bir kez iyidir" diyorlar, daha da tembelleşiyorlar ve ayrılıyorsunuz' dedi. Bir araştırma , evli çiftlerin yılda 51 kez, yaklaşık haftada bir kez seks yaptığını ortaya koydu. Çift terapisti ve seksolog Isiah McKimmie, House of Wellness'a sayının değiştiğini ve yaşam ve koşullara bağlı olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ OLAN İŞE YARAYAN CİNSEL ZEVKİ BULMAK

Isiah, "Harika bir ilişki için belirli bir miktarda seks yoktur ve iki partnerin ne kadar seks istedikleri konusunda farklı fikirleri olması normaldir" dedi. 'Önemli olan, çiftlerin her ikisi için de işe yarayan cinsel zevki bulmak için birlikte çalışmasıdır.'

