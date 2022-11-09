HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanı açıkladı: Tembellik yapmayın! Haftada kaç kere seks yapmak gerekiyor?

Uzmanı açıkladı: Tembellik yapmayın! Haftada kaç kere seks yapmak gerekiyor?

09.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks yapmak sadece cinsel sağlık üzerinde etkiler yaratmıyor. Seksologlar cinsel ilişkinin psikolojik ve sosyal açıdan da oldukça etkileri olduğunu belirtiyor. Ancak özellikle düzenli ilişkilerde seks yapmak zamanla seyrekleşebiliyor. İlişki uzmanı Jake Maddock, çiftlerin ne sıklıkla seks yapması gerektiğini paylaştı.

Uzmanı açıkladı: Tembellik yapmayın! Haftada kaç kere seks yapmak gerekiyor?

Cinsel ilişki partnerinizle olan iletişiminizin değişmesine neden olabiliyor. Cinsel sorunlar ilişki sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzun ilişkilerde seks yapmak giderek azalıyor. İlişki uzmanı Jake Maddock, bilim tarafından desteklendiğini söyleyerek çiftlerin haftada kaç defa seks yapmasını gerektiğini belirtti.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIĞI ETKİLİYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-22 084424

Jake Maddock , eşinizle haftada iki ila üç kez yakınlaşmanız gerektiğini çünkü bunun 'zihinsel ve fiziksel sağlık yararları' ve 'hormonal düzenleme' sağladığını söylüyor. 'Bunun arkasında bir sürü bilim var. Kadınların haftada üç kez orgazm olmasının çok iyi olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Jake bir TikTok videosunda bunun zihinsel, fiziksel sağlıkları, vücutları için iyi olduğunu söyledi .

HORMONLARIN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAR

Ekran görüntüsü 2022-10-23 084002

'Erkeklerin hormonal düzenlenmesine, ruh sağlığına, fiziksel sağlığına iyi gelir. Haftada iki ila üç kez seks yapmak ilişkinizde gerçekten iyi bir bağ kurmanıza yardımcı olacak.' Zamanla, çiftlerin birbirleriyle rahat oldukça, sık seks yapmayarak 'tembel' alışkanlıklar edinmeye başladıklarını söyledi.

ZAMANLA AYRILMAYA NEDEN OLABİLİYOR

Yeni Proje - 2022-10-28T084229.641

"Uzun süreli ilişkilerde insanlar tembelleşiyor gibi görünüyorlar ve "haftada bir kez iyidir", "ayda bir kez iyidir" diyorlar, daha da tembelleşiyorlar ve ayrılıyorsunuz' dedi. Bir araştırma , evli çiftlerin yılda 51 kez, yaklaşık haftada bir kez seks yaptığını ortaya koydu. Çift terapisti ve seksolog Isiah McKimmie, House of Wellness'a sayının değiştiğini ve yaşam ve koşullara bağlı olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ OLAN İŞE YARAYAN CİNSEL ZEVKİ BULMAK

Yeni Proje - 2022-09-23T092139.250

Isiah, "Harika bir ilişki için belirli bir miktarda seks yoktur ve iki partnerin ne kadar seks istedikleri konusunda farklı fikirleri olması normaldir" dedi. 'Önemli olan, çiftlerin her ikisi için de işe yarayan cinsel zevki bulmak için birlikte çalışmasıdır.'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemen deneyin: Yatak odasına koyulan soğan ile fark yaratıyorHemen deneyin: Yatak odasına koyulan soğan ile fark yaratıyor
10 yıl önce buldu 'Nasıl böyle bir şey olur?' diyerek hemen eve götürdü!10 yıl önce buldu 'Nasıl böyle bir şey olur?' diyerek hemen eve götürdü!
Son dakika: Koronavirüs kabusu devam ediyor! Bakan Koca uyardı... 'Aralık ayında...'Son dakika: Koronavirüs kabusu devam ediyor! Bakan Koca uyardı... 'Aralık ayında...'
Anahtar Kelimeler:
seks ilişki sorunları evlilik Cinsel sorunlar uzman seksolog çift

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Akşener'den olay olacak teklif! Bu iddia doğruysa her şey değişir

Akşener'den olay olacak teklif! Bu iddia doğruysa her şey değişir

+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı

+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Flaş fırsat: Saç şekillendiricide 350 TL'nin üzerinde indirim! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak

Flaş fırsat: Saç şekillendiricide 350 TL'nin üzerinde indirim! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.