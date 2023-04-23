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Uzmanı saçı yıkarken en sık yapılan iki hatayı açıkladı! Saçın kepeklenmesine neden oluyor

23.04.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç yıkama rutinini oluşturmak saçların sağlıklı ve bakımlı görünmesi için büyük önem taşıyor. Ancak bu rutinde uygulanan yanlış adımlar saçların hasar görmesine neden olabiliyor. Saçı yıkarken yapılan yanlış adımları paylaşan bir uzman bu hataların saçı kepeklendirdiğini belirtti.

Uzmanı saçı yıkarken en sık yapılan iki hatayı açıkladı! Saçın kepeklenmesine neden oluyor

Saçlarda oluşan kepekler bakımsız bir görünüme sebep olabiliyor. Hem saçta hem de kıyafetlerde görünen kepekler istenmeyen durumlar arasında bulunuyor. Kepek sorunuyla mücadele eden birçok kişi kepek neden oluşur sorusunu aratıyor. Saç uzmanı duş sırasında saçınızı yanlış yıkamanızın kepeklenmeye neden olduğunu belirtiyor.

SICAK SU SAÇIN DOĞAL YAĞ DENGESİNİ BOZUYOR

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Petty, The Mirror'a yaptığı açıklamada, "Sıcak su, ürünlerin saçın derinliklerine nüfuz etmesine yardımcı olmak için faydalı olabilirken, aynı zamanda saçın doğal yağlarını soyarak kuruluğa ve kuruyan saç derisi ve bukleleri telafi etmek için aşırı yağ üretimine neden olabilir" dedi.

DURULAMAYI ILIK SUYLA YAPIN

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"Bu, saç derisinin pul pul dökülmesine ve kaşınmasına neden olarak saç tellerinin kuru ve kırılgan hissedilmesine ve kırılmaya yol açmasına neden olabilir. Bunun yerine, saçınızdaki doğal yağları ve nemi korumak için saçınızı ılık suyla durulayın” diye ekledi.

SAÇINIZI FAZLA YIKAMAYIN

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Petty ayrıca saçların haftada iki veya üç defadan fazla yıkanmamasını öneriyor. "Saç yıkama sıklığı saç tipinize ve yaşam tarzınıza bağlıdır, ancak aşırı yıkama saçınıza zarar verebilecek yaygın bir hatadır" dedi. "Aşırı yıkama, doğal yağları soyabilir ve saçlarınızı kurutabilir, kırılmaya ve incelmeye eğilimli hale getirebilir, doğal parlaklığı matlaştırabilir ve kaybolan nemi geri kazanmak ve saç rengini daha hızlı soymak için yağ salgısını artırabilir" diye mantık yürüttü.

KURU ŞAMPUANLA SAÇLARINIZI EĞİTİN

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Petty, hızla yağlanan saçların aşırı yıkama veya aşırı sıyrılma belirtisi olabileceğini kaydetti. "Durum buysa, yıkamalar arasındaki süreyi uzatmak için kuru şampuan kullanarak saçınızı eğitmeyi deneyin ve sülfatlar, parabenler ve alkol gibi aşırı derecede sıyırıcı maddeler kullanmaktan kaçının" diye talimat verdi.

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