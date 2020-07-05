Uzmanı uyardı! Ani baş ağrılarına dikkat

Sıcak havalarda oluşan sıvı kaybının kanamalara sebep olacağını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdulkerim Gökoğlu, “Yaz sıcaklarının ortaya çıkması ve havaların güzelleşmesi ile ısı artışı da doğal olarak hayatımızı ve yaşam şeklimizi de değiştiriyor. Uzun bir süre spor yapmayan veya herhangi bir şekilde egzersiz yapmayanlar, daha çok hareket etmeye başlıyorlar ve sonrasında ani tansiyon yükselmeleri veya tansiyonun denetimsiz yükselmesi oluyor. Bazı insanların tansiyonu 18-20 olabilir ama hiç sıkıntı oluşturmaz fakat tansiyonu hep 12-13'lerde olan bir insan için birden 18-20 olması, yani denetimsiz yükselmesi istenmeyen sonuçlarla karşılaştırabilir. Bu yüzden gerek sahil kenarında bronzlaşmak için veya bahçede spor yapmak, tarımla ilgilenirken mutlaka kendimizi bu sıcağa maruz bırakmaktan kaçınmamız gerekiyor. Yaz aylarında sıcağın etkilerinden biri de damarların genişlemesi ve tansiyonun yükselmesi beyin kanamalarına yol açabiliyor. Bunun yanı sıra sıcak havalardaki alkol tüketimi de yine bu kanama riskini de arttırmakta. Ayrıca sıcak havalarla birlikte aşırı sıvı kaybı, pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda pıhtı atma halk arasında inme, felç olarak adlandırılan durumlara da sebep olmakta ve bunlar da yine değişen ölçülerde kanamalarla da son bulabilmekte” dedi.