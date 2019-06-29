Uzmanı uyardı: Çocuklar tatilde günde yarım saat tablet kullanmalı

İSTANBUL, (DHA)- Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, anne babaların yeni derdi olan çocuklarda aşırı mobil cihaz kullanımına karşı uyardı. Özçelik, cihaz kullanım süresinin yaşla bağlantılı olduğunu belirterek, “8 yaşındaki bir çocuğun özellikle yaz tatilinde günde yarım saat kadar mobil cihaz kullanımı uygun olarak düşünülebilir” dedi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ebeveynler çocukların mobil cihaz, telefon, tablet gibi dijital platformlarda yoğun vakit geçirmelerinden şikâyetçiler. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuklarda kimi zaman ciddi iletişim ve sağlık sorunlarına yol açabilen aşırı mobil cihaz kullanımına dair uyarılarda bulundu. Özçelik, mobil cihazlar ve teknolojik aletlerin fazla kullanımının çocuklarda iletişim sorunlarına da yol açabileceğine vurgu yaptı. “3 YAŞINDAN ÖNCE HİÇBİR ÇOCUK TABLET KULLANMAMALI” Okul döneminde uygulanan mobil cihaz kullanım kısıtlamalarına birtakım esneklikler gösterilse de tatilde de devam etmenin önemli olduğunun altını çizen Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuklarda cihaz kullanım süresinin yaşlarına göre değişim göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

“Tablet gibi cihazları bir çocuğun 3 yaşından önce eline hiç almaması gerekirken, 8 yaşındaki bir çocuğun özellikle yaz tatilinde günde yarım saat kadar mobil cihaz kullanımı uygun olarak düşünülebilir” diyen Özçelik, şunları söyledi:

“Aşırı kullanım çıtası yaş ile doğru orantılı olarak değişim gösterir. Bununla birlikte çocuğun mobil cihazlara karşı normalden fazla düşkün olduğunu anlayabileceğimiz en net durum, çocuğun etrafta başka uyarıcıların var olması durumunda yine de cihazla zamanını tüketiyor olmasıdır. Çocuk, başka çocuklarla sosyalleşmek, etraftaki canlı-cansız kendisine yeni gelen nesneleri incelemek, değişen çevre koşullarına ilgi göstermek yerine cihazla ilgileniyor ve bunu uzun süre devam ettiriyorsa, mobil cihazın çocuğa zarar vermeye başladığını söylemek yanlış olmaz.” “İLETİŞİM SORUNLARINA YOL AÇABİLİR” Mobil cihaz ve diğer teknolojik aletlerin fazla kullanımının çocuklarda özellikle sosyal beceri anlamında birtakım eksikliklere yol açtığını belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, insanlarla iletişim yerine devamlı cihazla uğraşan çocukların iletişimde bozukluk yaşamaya başlayabileceklerine vurgu yaptı.

Sosyal medyada çocuklar için birtakım tehlikeli durumların da yaşanabildiğini hatırlatan Dila Özçelik, “Çevresiyle iletişimi zayıflayan çocuğun bu tehlikelere düşme ihtimali artar. Bu sebeple çocukların mobil cihaz kullanımının kısıtlanması bir yana belirli noktalarda takip de edilmesi gerekli” diye konuştu.