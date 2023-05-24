Uzmanı uzak durulması gereken yiyecekleri açıkladı! Severek yiyorsunuz ama tansiyonu uçuruyor

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyonu kontrol altına almak için günlük hayatta tükettiğimiz yiyeceklere dikkat etmek ve düzenli olarak kontrole gitmek gerekiyor. Tedavi edilmeyen yüksek tansiyonun yaşam süresini kısalttığı belirtiliyor. Kardiyolog olan Profesör Gerald Carr-White , yüksek tansiyonunuz varsa kaçınmanız gereken yiyecekler konusunda uyarmak için Express.co.uk'ye konuştu.

YİYECEKLERİN İÇERİSİNDE GİZLENEN YÜKSEK TUZ MİKTARLARINA DİKKAT

Profesör Carr-White, "Pastırma ve sosis gibi yüksek oranda işlenmiş etler dahil olmak üzere yüksek tuz içeren kahvaltılardan kaçınılmalıdır" dedi. "Bunun nedeni, tuzun yüksek tansiyonu artırmada önemli bir faktör olarak bilinmesi ve hipertansiyon teşhisi konan herkes için azaltılması gerektiğidir." Öğle yemeği vakti gelince, "cips ile jambon ve peynir beyaz ekmekli sandviç gibi bir yemekten kaçınılmalıdır. Bu yemeğin tüm bileşenleri yüksek oranda tuz içeriyor."

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Akşam yemeğine gelince, "balık ve cips, pizza ve hazır yemeklerin hepsinde tuz oranı yüksek" uyarısında bulundu. Dr. Carr-White şunları ekledi: "Pek çok insan için yüksek tansiyonun herhangi bir belirtisi yoktur, ancak kalp krizi ve felç riskinizi artırır. Bu nedenle, yüksek tansiyonun oluşmasını önlemeye yardımcı olmak için egzersiz ve dengeli beslenme ile sağlıklı bir yaşam sürmek önemlidir ."

GÜNLÜK EGZERSİZLER KAN BASINCINIZI DÜŞÜREBİLİR

Dr. Carr-White "Günlük egzersizinizi günde sadece 30 dakikaya çıkarmak bile, kan basıncınızı düşürürken kondisyonunuzu geliştirmenin harika bir yoludur."dedi.

